Gazzetta | la Lazio multa Immobile Lo prevede il regolamento del club

Ziliani : critica la Gazzetta per il silenzio sulla simulazione di Bonucci : Paolo Ziliani polemico su Twitter, e non a torto, sul trattamento riservato dalla Gazzetta dello Sport riguardo l’indecorosa simulazione di Bonucci di ieri durante Armenia-Italia che ha portato all’espulsione di Karapetyan Il giornalista del Fatto Quotidiano esordisce con ” “Per la serie educhiamo i bambini” facendo notare prima la definizione del secondo giallo al calciatore armeno definita semplicemente ...

Gazzetta : Rizzoli - su Mertens il primo rigore per simulazione (sfacciata) nell’era Var : La Gazzetta dello Sport, in un articolo a firma Alessandro Catapano, ricostruisce il pensiero del designatore Nicola Rizzoli sull’arbitraggio di Massa in Fiorentina-Napoli, soprattutto per quel che concerne la simulazione di Mertens che ha prodotto il secondo gol del Napoli. Chi ha parlato con il designatore, ieri – scrive la Gazzetta – ne ha raccolto considerazioni di questo tipo a proposito dell’arbitraggio di ...