Certificato dal TENAA l’OPPO K5 | immagini e foto in anteprima

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 23 settembre 2019) Potremmo essere in procinto di assistere alla presentazione del nuovo smartphone OPPO K5, contraddistinto dal nome in codice 'PCNM00'. Il dispositivo è stato di recentedal, così come riportato da 'gizmochina.com', e dovrebbe accompagnarsi con uno schermo AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione FHD+ (2340 x 1080 pixel), oltre che ad essere spinto da un processore octa-core da 2.2GHz (presumibilmente uno Snapdragon 730G). Presenti a bordo 8GB di RAM e 128GB di storage interno (espandibili tramite microSD). OPPO K5 presenterà una quadruplacamera posteriore da 64 + 8 + 2 + 2MP, oltre che unacamera anteriore, singola, da 32MP. La batteria avrà una capacità di 3920mAh, con supporto alla ricarica rapida VOOC 4.0. Il sensore di impronte digitali dovrebbe essere integrato nel display, ed il sistema operativo di riferimento essere Android 9 Pie. Le dimensioni ...

