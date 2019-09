Centrosinistra | Richetti | ‘no a populismo Conte e Salvini | l’11 ottobre a Napoli’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Ciò che faremo nei prossimi mesi sarà un grande lavoro di squadra. Inizieremo da subito ad incontrare tutte quelle persone che non vogliono essere costrette tra ildie ildi. Ci vediamo l’11a Napoli”. Lo scrive in un tweet il senatore ex Pd Matteo.L'articolo, ‘no a, l’11a Napoli’ CalcioWeb.

marcnever : @iltrumpo Una volta le scissioni della sinistra erano verso sinistra. (a parte il PSDI di Saragat) Anche le scissio… - khalidroccoma : @fattoquotidiano Richetti è il Toti del Centrosinistra, il timing... -