Scossa di terremoto in Centro Italia | epicentro a Castelsantangelo sul Nera DATI e MAPPE

Terremoto a Macerata : Scossa M 3.0/ Ingv - sisma Marche : epicentro a Castelsantangelo : Terremoto oggi a Macerata M 3.0, ultime scosse Ingv: trema il paese di Castelsantangelo sul Nera. Tanta paura ma nessun danno ne ferito

Marche : Scossa di terremoto nella notte avvertita tra Ascoli e Norcia : Una moderata scossa di terremoto è stata avvertita nel cuore della notte, precisamente alle 03.28 di oggi 22 settembre 2019, sull'Appennino centrale delle Marche. Stando ai dati giunti dai...

Terremoto nel Maceratese - Scossa di magnitudo 3.0 : Una scossa di magnitudo 3.0 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella provincia di Macerata, nelle Marche, alle 3:28. Il comune più vicino all'epicentro, ad 8 chilometri, è Castelsantangelo sul Nera. Il Terremoto è stato registrato ad una profondità di 11 chilometri. Gli altri comuni più vicini all'epicentro sono Norcia (Perugia) e Arquata del Tronto (Ascoli Piceno).

Terremoto vicino a Salerno - Scossa di magnitudo 4.3 : Una scossa di Terremoto di 4,3 di magnitudo è stata registrata nel salernitano, con epicentro ad Orria. Lo rileva l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Terremoto vicino Salerno - forte Scossa di magnitudo 4.3 : Terremoto vicino Salerno con magnitudo 4.3. La scossa è stata registrata alle 21.55 e ha come epicentro due chilometri a nord di Orria, provincia di Salerno. Secondo l'Ingv il...

Terremoto : Scossa di 4 - 3 nel salernitano : Una scossa di Terremoto di 4,3 di magnitudo è stata registrata nel salernitano, con epicentro ad Orria. Lo rileva l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. [DATI #RIVISTI] #Terremoto ML 4.3 ore 21:55 IT del 21-09-2019 a 2 km N Orria (SA) Prof=325Km #INGV_23131221 https://t.co/yxNkG0J78M — INGVterremoti (@INGVterremoti) September 21, 2019

Profonda Scossa di terremoto in Campania : i dati INGV : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 sulla scala Richter si è verificata alle 21.55 al Sud Italia, in Campania. Il sisma è avvenuto a una profondità elevata, a 325 km nel sottosuolo. Per...

Terremoto - Scossa di magnitudo 4.3 in Campania : continua il weekend “ballerino” al Sud dopo le forti scosse in Albania : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.3 ha colpito la Campania meridionale in serata, alle 21:55. La scossa si è verificata a 325km di profondità con epicentro nei pressi di Agropoli e Castellabate (Salerno). Nonostante la magnitudo non indifferente, la scossa non è stata avvertita dalla popolazione perchè l’ipocentro è stato molto profondo. continua, quindi, il weekend estremamente ballerino al Sud Italia dopo le forti scosse del ...

Forte Scossa di terremoto in Albania - la terra a tremato anche in Puglia : Roma - Una Forte scossa di terremoto, di magnitudo 5.8, si è registrata nel pomeriggio intorno alla 14,04 al settentrione della costa albanese, ma vista la Forte intensità è stata avvertita anche nella costa italiana, in Puglia. Il potente sisma è stato registrato anche dalla sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) a Roma. L'epicentro, secondo le autorità, è stato nel Mar ...

Terremoto in Albania - Scossa magnitudo 5.8 : crolli e oltre 40 feriti - trema anche la Puglia VIDEO : Paura nel basso Adriatico per un Terremoto di magnitudo Mwp 5.8 avvenuto nella zona della Costa albanese settentrionale, oggi 21 settembre. Due scosse, una alle 14:04:27 e un'altra alle 16:04:27,...

