Nella scia di Inter e Juventus c’è anche il Napoli

Ex bidello vive Nella miseria - ma alla apertura del testamento l’incredibile scoperta - lascia un’eredità di 8 milioni di dollari : Un testamento che nessuno credeva esistesse quello di Ronald Read, ex bidello della scuola di Vermont negli Stati Uniti d’America. L’uomo è morto a 92 anni e viveva negli ultimi anni di stenti. Ma alla lettura del testamento ha lascito tutti allibiti. L’uomo aveva accumulato, durate la sua vita, una fortuna oltre 8 milioni di dollari. Anche la sua decisione ha sbalordito tutti. I destinatati della sua fortuna non sono i suoi ...

Brescia - operaio muore in una distilleria : travolto da un sacco di zucchero da una tonNellata : E’ morto dopo essere stato travolto da un sacco di zucchero del peso di una tonnellata. Il fatto è avvenuto nella distilleria di San Giorgio di Paratico, in provincia di Brescia, dove la vittima, Mattia Parmini, operaio di 36 anni, stava lavorando. L’uomo, residente a Foresto Sparso (nel bergamasco) e padre di due bambini, è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è morto nella tarda serata del ...

Mondiali di scherma Paralimpica – Bebe Vio sconfitta al debutto assoluto Nella sciabola : “sono comunque soddisfatta” : Bebe Vio undicesima nella sciabola ai Mondiali di scherma Paralimpica 2019: le parole positive della campionessa azzurra dopo la sua avventura nella nuova disciplina Sono ufficialmente iniziato i Mondiali di scherma Paralimpica 2019. Occhi puntatissimi su Bebe Vio, che in questa edizione della rassegna iridata ha voluto cimentarsi in una disciplina per lei nuova, la sciabola. La campionessa azzurra è stata sconfitta per una sola stoccata ...

Déjà vu di una bimba di 6 anni - Nella vita passata era un uomo ucciso con un’ascia - la piccola è riuscita a far trovare lo scheletro di quell’uomo e far arrestare l’omicida : Una bimba di 6 anni di etnia Drusa è riuscita a far trovare lo scheletro di un uomo morto assassinato con un’ascia molti anni fa. La bimba ha detto che nella vita passata lei era quell’uomo che per motivi che non ricorda era stato ucciso da un amico con ascia e poi sepolto in un villaggio vicino a quello in cui ora abitava. La bimba abita in un villaggio nel medio oriente dove tutti credono nella reincarnazione. In particolare la ...

Macario - lo scrittore anonimo che lascia i libri Nella posta : è caccia al Liberato della scrittura : Uno spettro si aggira per la città di Vicenza, il suo nome d'arte è "Macario", come il celebre attore comico piemontese. Infila i suoi libri di aforismi nella cassetta della posta dei suoi selezionati lettori. Gesto di altruismo o semplice modo per farsi pubblicità? Ecco tutto quel che c'è da sapere sul "Liberato" della scrittura.Continua a leggere

Francesco Chiofalo : "Ho lasciato il lavoro. Aver perso AntoNella mi fa morire di dolore" : Un brutto colpo quello subito da Francesco Chiofalo dopo che la fidanzata, Antonella Fiordelisi, l'ha lasciato. Il giovane avrebbe infatti tradito Antonella per molto tempo, ma Antonella sarebbe riuscita a scoprire tutto. Ora, nonostante Chiofalo si dica amaramente pentito dei suoi errori, Antonella non lo vuole più.A sua volta, Chiofalo sta cercando di farsi perdonare in ogni modo, ma in questo momento non sta riuscendo a riscontrare il ...

AntoNella Fiordelisi non perdona Francesco Chiofalo/ Lui lascia Salerno ma... : Antonella Fiordelisi non perdona Francesco Chiofalo. Lui lascia allora Salerno ma non si arrende e su Instagram posta dei romantici ricordi con lei

Sciame sismico Nella notte a Norcia - registrato scossa da 4.1 - paura ed apprensione ma nessun danno : Perugia - Una sequenza sismica è in corso nel Centro Italia, nella stessa zona colpita dai potenti eventi tellurici del 2016 e 2017. Alle 2:02 l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di magnitudo 4.1 con ipocentro a 8 km di profondità ed epicentro 4 km di distanza da Norcia (Perugia), 13 da Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e 14 da Accumoli (Rieti). Il sisma è stato seguito dopo pochi muniti ...

Tre uomini palestinesi sono stati uccisi in due attentati suicidi Nella Striscia di Gaza : Tre uomini palestinesi sono stati uccisi in due attentati suicidi nella Striscia di Gaza, avvenuti presso due checkpoint; gli attentatori si sono fatti esplodere. Alcune persone sono state ferite nelle esplosioni, per ora non si sa quante. BBC scrive che gli uomini

Classifica Vuelta a España 2019 - quarta tappa : la volata lascia invariati i distacchi Nella generale : La Cullera-El Puig, quarta tappa di 175.5 km della Vuelta a España, terza in linea, si risolve, secondo le previsioni, come accaduto ieri, in volata, e così non cambiano ancora i distacchi in Classifica generale, dove Fabio Aru resta 14° a 1’08” da Nicolas Roche, il quale continua a vestire la maglia di leader. Il miglior azzurro è Davide Formolo, nono a 46″, mentre l’unica novità, nelle retrovie, è dovuta al ritiro di ...

Balotelli torna a Brescia : “Finalmente Nella mia città” : A Brescia il conto alla rovescia e' terminato: e' infatti arrivato l'annuncio ufficiale del 'ritorno a casa' di Mario Balotelli. Un annuncio arrivato durante il match di Coppa Italia tra il Perugia e le rondinelle, rimontate dagli umbri e quindi eliminate ai supplementari "Contratto pluriennale" e' genericamente scritto sul sito del club di Cellino dove invece e' specificato che "il ritorno in Italia, a distanza di tre anni, e' stato reso ...

Terremoto - sciame sismico tra Toscana e Romagna : nuove scosse Nella notte - paura da Firenze a Rimini : E’ un vero e proprio sciame sismico quello che sta interessando l’Appennino romagnolo e toscano, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Da ore, numerose scosse di Terremoto stanno colpendo l’area di Corniolo, Biserno e Isola, nei pressi della diga di Ridracoli. Il primo Terremoto, di magnituto 3.7, s’era verificato alle 18:52 di ieri pomeriggio. Sono seguite numerose scosse di magnitudo minore, ma ...

Giorgia ricorda Alex Baroni : "La sua perdita è stata una voragine Nella mia vita. La sera prima di morire mi aveva lasciato un messaggio" : “Non sono mai stata brava a parlare di lui, ma Alex va ricordato, come uomo e come artista, perché ha rappresentato un momento importante per la musica italiana”. Giorgia, una delle artiste più amate del panorama musicale italiano, parla a Verissimo, su Canale 5, della scomparsa avvenuta nel 2002 del cantautore Alex Baroni: “La sua perdita è stata una voragine nella mia vita e in quella della sua famiglia. ...

Nadia Toffa - i funerali Nella cattedrale di Brescia : Nadia Toffa, i funerali nella cattedrale di Brescia L'ultimo saluto alla conduttrice scomparsa dopo una dura malattia. A celebrare la messa Padre Maurizio Patriciello, simbolo della lotta nella Terra dei Fuochi Parole chiave: Nadia_Toffa ...