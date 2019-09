«Llorente nuovo re di Napoli» | così Fernando conquista i napoletani

Fonte : ilmattino

(Di domenica 22 settembre 2019) Non sono di certo mancate le palpitazioni sul campo di Lecce per i tifosi azzurri: 4-1 per i ragazzi di Ancelotti e il pranzo della domenica delle famiglie napoletane è finito in dolcezza....

sechesi : #NapoliSamp è stato un mix tra nuovo e vecchio. L’assist di Di Lorenzo, la personalità di Elmas, l’impatto di Llore… - NCN_it : LECCE-NAPOLI 1-4, IL COMMENTO DELLA SOCIETÀ: “VIA DEL MARE DI NUOVO AZZURRA; IL NAVARRO BATTEZZA E CRESIMA IL MATCH… - PassionePallon : Hai capito a BOMBER #Llorente. Il @sscnapoli sbanca Lecce e vince 4-1. Qualche rischio di troppo per una gara vinta… -