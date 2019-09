Cagliari | lascia la figlia di 2 anni per mezz’ora in auto ma non è una dimenticanza | “Sta

Fonte : fanpage

(Di domenica 22 settembre 2019) Tragedia sfiorata a Quartu, in provincia di: un uomo di 58ladi duein, nel parcheggio di un supermercato. I carabinieri hanno tirato fuori la bambina da un finestrino, mentre l'uomo faceva acquisti nel negozio. "Ero all'ipermercato perché dovevo comprare la torta di compleanno per mia. Sta benissimo, non c'è neanche il sole, non mi seccate", ha risposto ai militari.

