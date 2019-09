Zingaretti | “Renzi? Mi ha avvisato della scissione con un messaggio whatsapp”

Di Stefano M5S “Renzi ha fregato Zingaretti - non mi fido del PD” : Di Stefano M5S “Renzi ha fregato Zingaretti , non mi fido del PD” L’esponente del Movimento 5 Stelle Manlio Di Stefano è stato intervistato a 24 mattino di Radio 24. Il sottosegretario al MAE ha parlato dei rapporti con la Francia, della scissione interna al PD e degli sviluppi su Autostrade. L’amministratore delegato Castellucci ha, infatti, rassegnato le dimissioni. Di Stefano : “rapporti con la Francia mai ...

Governo - Di Stefano : “Renzi? Ha fregato Zingaretti - non il M5s. Io non mi fido né di lui - né del Pd - né della Lega” : “Renzi e il suo nuovo partito? Ha fregato Zingaretti, perché di fatto gli ha fregato un paio di ministri e dei sottosegretari. Non ha certo fregato noi del M5s, se è vero che sosterrà il Governo Conte bis. Lo dico sinceramente: io non mi fido né del Pd, né di Renzi, né ovviamente della Lega“. Sono le parole del sottosegretario M5s agli Esteri, Manlio Di Stefano, ospite di 24 Mattino, su Radio24. E aggiunge: “L’unica cosa ...