Sassuolo-Spal | Semplici avvisa i suoi | “Avversario che vale la Lazio”

(Di sabato 21 settembre 2019) Laaffronta la trasferta di Reggio Emilia contro il. “Ci aspetta un avversario che ha poco da invidiare alla Lazio – ha affermatoalla vigilia della trasferta – arriviamo a questo confronto con il morale alto per il successo contro la squadra di Inzaghi. Non solo per i tre punti conquistati, anche per il tipo di prestazione offerta. Elementi che ci garantiscono sicurezza e spregiudicatezza diverse, che voglio vedere anche a Reggio Emilia. Bisogna lavorare ancora tanto ma ci sono ampi margini di crescita”. Sulladi Reggio Emilia,dice: “Per quanto riguarda il modulo abbiamo provato più soluzioni. Poter contare su giocatori in grado di esprimersi in vari ruoli è un notevole vantaggio. Come avete visto con la Lazio, l’assetto può essere modificato anche a gara in corso”. Scarica o Aggiorna l’App da ...

