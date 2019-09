New York in corteo per il clima

New York - 25enne prende un antidolorifico e il sangue le diventa blu : Un caso a dir poco sorprendente questo di New York, dove una 25enne si è ritrovata il sangue blu. La ragazza non stava bene: si sentiva molto debole e aveva il respiro affannato. Proprio per questi sintomi sempre più forti, la giovane ha deciso di recarsi al Miriam Hospital. I medici hanno poi effettuato alcune analisi e il risultato è stato alquanto strano. Il sangue della ragazza, infatti, non era più rosso, ma blu. I dottori erano sbalorditi ...

Annunciato l’Eco di Sirene World Tour di Carmen Consoli - nuove date da Cuba a New York : Dopo aver trascorso l'estate in giro per l'Italia, il nuovo Tour mondiale di Carmen Consoli porterà la cantantessa e le sue canzoni sui palcoscenici di grandi città oltre l'Atlantico. La sua Tournée Eco di Sirene supererà i confini europei con una serie di date nelle Americhe e a Cuba: il nuovo Tour europeo di Carmen Consoli, in partenza a novembre 2019, andrà in scena a L'Havana, Santiago del Cile, New York, Boston, Miami, Los Angeles e San ...

L’Italia a New York per il clima : Che Italia sarà quella che il prossimo lunedì 23 settembre a New York presenterà le sue proposte per il clima? Ora che la questione ambientale è al centro del programma di governo con il Green New Deal le attese sono alte. Il successo dell’azione di Governo sarà giudicato dall’abilità di tradurre in politiche ambiziose le promesse del programma. New York offre una prima vetrina internazionale ...

Sigarette elettroniche : vietate anche a New York. Ma sono davvero dannose? : Dopo il Michigan, via le Sigarette elettroniche aromatizzate anche dagli scaffali dello Stato di New York. La decisione, che entra in vigore subito (i venditori hanno due settimane di tempo per rimuovere i prodotti), è stata assunta dal Consiglio per la salute pubblica, su proposta del governatore dem Andrew Cuomo, dopo i sei decessi e oltre casi di 400 persone colpite da malattie polmonari su cui gli investigatori stanno ancora indagando. Le ...

Modern Love - dalla rubrica del New York Times una serie romantica : Modern Love, La rubrica del New York Times, diventa una serie in streaming per Amazon Prime Video. Sul prestigioso quotidiano si legge che si tratta dell’esplorazione settimanale delle gioie e tribolazioni dell’amore e il nuovo show in streaming sulla piattaforma di Amazon per 8 episodi vuole essere essere proprio questo una commedia romantica con episodi antologici della durata di mezz’ora l’uno per 8 puntate così da ...

Clima - vertice Onu a New York : il Brasile escluso dai relatori : Tutto pronto a New York per il vertice Onu sul Clima che si terrà lunedì prossimo e che è stato convocato dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il governo brasiliano è stato escluso dalla lista dei relatori: “Il Brasile non ha presentato alcun piano con iniziative per migliorare il suo impegno” per l’ambiente, ha dichiarato Luis Alfonso de Alba, rappresentante di Guterres per l’organizzazione ...

Volate una settimana a New York con Wind grazie a WinDay : Wind regala una settimana negli Stati Uniti per due persone con Winday: ecco come fare per vincere il viaggio tutto compreso. L'articolo Volate una settimana a New York con Wind grazie a Winday proviene da TuttoAndroid.

Rohani : "Se non mi danno i visti Usa - non vado all'Assemblea Onu a New York" : Gli Stati Uniti non hanno ancor emesso i visti per permettere al presidente iraniano Hassan Rohani, al ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif e al resto della delegazione della Repubblica islamica di partecipare nei prossimi giorni all’Assemblea generale dell’Onu a New York.Lo riferisce l’Irna, secondo cui il governo di Teheran sarebbe pronto ad annullare la sua presenza al vertice se i visti non arriveranno nelle prossime ...

USA : lo Stato di New York vieta la vendita di sigarette elettroniche : Dopo il Michigan, New York è diventato il 2° Stato USA a vietare la vendita delle sigarette elettroniche aromatizzate: l’accusa è l’incitazione dei giovani a svapare, avere provocato 7 vittime e centinaia di casi di malattie respiratorie. Unica eccezione le e-cig aromatizzate al tabacco e al mentolo. Il provvedimento, immediatamente in vigore, è Stato deciso dal Consiglio per la salute pubblica, su proposta del governatore Andrew ...

Petrolio : a New York chiude a 59 - 34 dlr (-5 - 7%) dopo annunci A. Saudita : New York, 17 set. (AdnKronos/Xin/Dpa) – Il Petrolio chiude in forte alla calo alla borsa di New York dopo che l’Arabia Saudita ha annunciato che le forniture di greggio sono tornate alla quasi normalità e quindi ai livelli precedenti all’attacco di sabato scorso. Il West Texas Intermediate (Wti) per ottobre, infatti, ha chiuso a 59,34 dollari al barile, in calo del 5,7%. Immediata quindi la reazione sui mercati dopo che ...

A New York apre il primo hotel al mondo votato alla cura del sonno : Un albergo dedicato alla cura del sonno nella città che non dorme mai. A New York ha aperto Equinox hotel, il primo hotel del sonno al mondo nonché il primo associato ad un brand del Fitness. Equinox Fitness è infatti un’azienda americana del luxury fitness che comprende tra gli altri SoulCycle, centro dedicato esclusivamente allo spinning frequentato anche dall’ex First Lady Michelle Obama.Equinox hotel si trova ...

Bradley Cooper e Laura Dern avvistati insieme a New York - flirt in corso? : Sono passati ormai alcuni mesi dalla fine della storia d'amore tra Bradley Cooper e Irina Shayk. La coppia sembra aver però raggiunto un accordo comune nella gestione della figlia, per garantirle il massimo della serenità in questa separazione. Nonostante i rumors volessero Cooper vicino alla cantante Lady Gaga (la stessa che avrebbe provocato la frattura con la Shayk), Bradley si sta concentrando sul lavoro. Poche distrazioni, salvo farsi ...

Trovato morto nella sua abitazione di New York Ric Ocasek leader dei The Cars : Il rocker, che aveva 75 anni, è stato Trovato morto nella sua camera da letto ma secondo la polizia non si tratterebbe di una morte sospetta. Il rocker Ric Ocasek è stato Trovato morto nel suo appartamento di Manhattan a New York. Il cadavere del 75enne, fondatore e leader della band rock new wave The Cars, è stato rinvenuto privo di vita nel tardo pomeriggio di domenica nel suo letto. Le cause del decesso non sono state ancora stabilite, ma la ...

Da Palermo a New York con un gommone - l’impresa di Sergio Davì : Da Palermo a New York con un gommone. Si conclude l’impresa ambientalista di Sergio Davì. Si è conclusa giovedì pomeriggio la traversata oceanica di Sergio Davì, originario di Monreale, in provincia di Palermo. «Ice rib challenge» è il nome dato alla rotta in gommone da Palermo a New York, iniziata lo scorso 21 giugno con partenza dal Marina Arenella. LEGGI ANCHE: Si addormenta sul materassino in Calabria e si risveglia a Messina Quasi ...