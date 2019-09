MotoGP oggi | GP Aragon 2019 | orari FP3 e qualifiche | tv | streaming | programma Sky e TV8

Fonte : oasport

(Di sabato 21 settembre 2019), sabato 21 settembre, sarà il giorno delle prove libere 3 e delledel GP d’(Spagna), quattordicesimo round del Motomondiale. In, come al solito, Marc Marquez sarà l’uomo da battere. L’iberico della Honda sarà il riferimento, guardando alla storia di questo fine settimana: l’asso nativo di Cervera si è imposto infatti in quattro occasioni nelle ultime sei edizioni, tre delle quali (2016-2018) consecutive. Sarà difficile, quindi, per la Ducati guidata da Andrea Dovizioso (secondo l’anno scorso) porre un freno all’incedere del n.93. Tuttavia, il forlivese non lascerà nulla al caso e ci proverà. Con lo stesso spirito, vorrà ambire alle posizioni di vertice Valentino Rossi. Il “Dottore” non si è mai imposto su questo circuito, tra i pochi a non aver visto vincitore il nove volte iridato. Questo fine settimana ...

SkySportMotoGP : ?? @FabioQ20 spiega dove non ha avuto fiducia oggi ? - PeccoBagnaia : Quando mi sono trasferito da Torino a Pesaro avevo 16 anni ed ero ancora un bambino che correva in Moto3, ero da so… - VRRidersAcademy : Per il #GpCasa Pecco ha realizzato un casco che racconta la sua storia ?? ??“Quando mi sono trasferito da Torino a P… -