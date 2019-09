Ironman | altro record mondiale di Alex Zanardi | “Voglio campare fino a 200 anni”

Fonte : fanpage

(Di sabato 21 settembre 2019) Nuovo primatodi triathlon per il 53enne bolognese che si è imposto nell'Italy di Cervia: 8 ore 25 minuti e 30 secondi per 3,86 km a nuoto, 180,260 km in bicicletta e 42,195 km di corsa. Una prova immensa dopo essersi recentemente laureato campionedi paraciclismo: "Se la vita mi regala queste gioie, vivròa 200 anni"

