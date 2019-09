Twitter permetterà di nascondere i commenti che non ci piacciono

Fonte : agi

(Di venerdì 20 settembre 2019)nasconde iper poter conversare meglio. Il social network ha lanciato una nuova funzione: i tweet sgraditi all'interno di una discussione potranno essere messi da parte (ma non eliminati). Dopo una sperimentazione in Canada, è adesso la volta di Stati Uniti e Giappone, possibili tappe intermedie verso un'espansione globale. Come funziona “nascondi il tweet” Già oggi esistono strumenti per controllare il flusso dei cinguettii: è possibile infatti bloccare account, ma anche singole parole chiave. Adesso chi posta un tweet ha la possibilità di “governare” la discussione che segue, nascondendo le risposte. Basterà cliccare sul solito pulsante, presente sull'angolo in alto a destra di ogni post. Si aprirà, proprio come avviene adesso, una finestra che offre diverse opzioni: oltre a “blocca”, “silenzia” e “segnala”, comparirà anche “hide tweet”. Cioè, appunto, “nascondi”. ...

