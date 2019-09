Pesca | la grande crisi A Mazara del Vallo ricavi in calo del 30%

Miss Italia 2019 : Ecco la giuria del grande riPescaggio finale (Anteprima Blogo) : L'appuntamento è fissato, anzi fissatissimo, per venerdì 6 settembre in prima serata su Rai1 per il tanto atteso, sia in senso positivo che in senso negativo, ritorno di questo storico concorso nelle braccia di mamma Rai, che lo riaccoglie proprio in occasione del festeggiamento delle sue 80 candeline. Miss Italia non finisce qui per una delle ragazze eliminate. Già, perchè dopo che ne saranno rimaste solo due in gara, Ecco il colpo di scena! ...