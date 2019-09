Pensione Opzione donna | cosa succede nel 2020? Regole | requisiti | proroga

Fonte : leggioggi

(Di venerdì 20 settembre 2019)nel? È questa la domanda che molte donne si stanno ponendo in vista dell’esaurirsi, entro la fine del corrente anno, del regime sperimentale, che ha concesso a milioni di donne la possibilità di poter pensionarsi con un notevole anticipo rispetto alla normaledi vecchiaia o anticipata. Dunque, ilrappresenta un anno estremamente importante sul fronte previdenziale, con il nuovo governo giallorosso chiamato a intervenire nuovamente con la Legge di Bilanciosul tale capitolo. In particolare, il testo definitivo del programma di governo punta a irrobustire le politiche per il welfare, e in particolar modo a quello rivolto ai giovani appartenenti a famiglie a basso reddito. In realtà ladialè stata inserita nel programma di massima del nuovo Governo Conte bis. Si attende di capire se ...

ALESSIO_ARGIOLA : RT @marcoleonardi9: #quota100 sono meno del previsto ma costano comunque un patrimonio e vanno a chi ha pensione medio-alta. Gli altri sciv… - SimoneMigliava2 : @Phastidio Forse la speranza è che non molti aderiscano nonostante ne possano beneficiare. Ma se la togli alimenti… - MatcovichEnrico : RT @marcoleonardi9: #quota100 sono meno del previsto ma costano comunque un patrimonio e vanno a chi ha pensione medio-alta. Gli altri sciv… -