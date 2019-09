Mancini | “Voglio l’Italia come il Napoli | colpito da un aspetto degli azzurri Di

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 20 settembre 2019): “Voglio l’Italiail”. Il ct della Nazionale parla ai microfoni de ‘Il Mattino’. Vi proponiamo alcuni passaggi evidenziati dalla nostra redazione: “Voglio l’Italiailda un. Di Lorenzo? Verrà in Nazionale! Su Meret e Insigne…”. Il ct della Nazionale parla ai microfoni de ‘Il Mattino’. Vi proponiamo alcuni passaggi evidenziati dalla nostra redazione. Cosa l’ ha colpita delnella gara vinta con il Liverpool? «Lo spirito offensivo, che è poi quello che voglio anche dalla mia Italia. All’ inizio, quando ho visto i giocatori schierati, ho pensato che Carlo potesse avere dei problemi con tutti quegli attaccanti in campo. Invece, non è andata così e ha vinto con merito. È la partita che se fai gol vinci ma se lo prendi perdi. Un ...

ForzAzzurri1926 : #Mancini: “Voglio l’#Italia come il #Napoli: colpito da un aspetto degli azzurri. #DiLorenzo? Verrà in Nazionale! S… - napolista : #Mancini: “#DiLorenzo? Penso che sarà un futuro giocatore della #Nazionale” Il ct della Nazionale intervistato dal… - cn1926it : #Nazionale, #Mancini: 'Voglio l'#Italia con lo spirito del #Napoli' -