Fiorentina | Castrovilli continua a ricevere consensi | l’investitura di Aquilani

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) “Gaetanoè un giocatore molto forte e importante, sta facendo grandi cose, ma non so se può somigliarmi. Io ero un giocatore più palleggiatore mentre lui di gamba. Ha un grande futuro”. Lo ha detto il tecnico dell’Under 18 dellaed ex centrocampista, Alberto, ai microfoni di ‘Radio Bruno. “Pulgar forse mi somiglia di più, anche se non mi ci rivedo tanto – ha aggiunto Alberto-. Il giocatore in cui mi rivedo di più è Lorenzo Pellegrini della Roma”. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo: l’investitura diCalcioWeb.

capuanogio : La #Fiorentina pronta a blindare i suoi giovani più interessanti: #Castrovilli, #Sottil e #Ranieri verso il rinnovo… - leonardobeca : RT @capuanogio: La #Fiorentina pronta a blindare i suoi giovani più interessanti: #Castrovilli, #Sottil e #Ranieri verso il rinnovo fino al… - FrancescoZei : #Castrovilli-#Fiorentina. Prosegue la trattativa per il rinnovo. Volontà comune di siglare un nuovo (lungo) contrat… -