Ennesimo sinistro stradale | Pontina bloccata in direzione Roma

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2019)- File corpose stamattina, venerdì 20 settembre 2019, sulla SS148. Certamente nulla di nuovo, benì l’incidente, accaduto in vicinanza di Castelno, sta causando notevoli rallentamenti in. Più di sei per adesso i chilometri di coda. Rallentamenti si sono verificati anche lungo Via di Pratica di Mare, nel tratto antistante la base militare. L'articoloinproviene daDailyNews.

GiovanniGomezel : @francescatotolo È solo l’ennesimo sinistro sinistrato, da non calcolare. - Loredan83532601 : @nzingaretti @RaiPortaaPorta Non seguo uno che la gente voleva mandare a casa e ha trovato il modo per fare l'ennes… - FranzArklund : @GiorgiaMeloni Ma una cosa importante è che oltre a voler eleggere l'ennesimo presidente sinistro da oltre 30 anni,… -