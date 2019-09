Auto travolge due cani a Sassari Lei muore | lui le resta accanto | le foto strazianti su

Quartu - Matteo ucciso a 14 anni da un’Auto che lo travolge sulle strisce : “Non è giusto” : Si chiama Matteo Fabbrocile la vittima dell'incidente verificatosi nella serata di ieri in via S'Ecca S'Arrideli a Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari. Aveva 14 anni. Il ragazzo era appena sceso da un autobus e stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato travolto da un'auto guidata da una 50enne. Residenti in rivolta contro la scarsa luminosità di quel tratto: "Ogni giorno in tanti rischiamo la vita".Continua a ...

Quartu Sant’Elena - scende dal bus e un’Auto lo travolge : ragazzo di 13 anni muore sul colpo : Tragedia pochi minuti prima delle 20 di sabato sera a Quartu Sant'Elena (Cagliari). Un ragazzo è stato travolto e ucciso da un'auto mentre attraversava la strada dopo essere sceso dall'autobus alla fermata di S'Ecca S'Arrideli. Sul posto ambulanze e i carabinieri del Nucleo radiomobile che stanno ricostruendo l'accaduto.Continua a leggere

Quartu Sant’Elena - scende dal bus e un’Auto lo travolge : ragazzino muore sul colpo : Tragedia pochi minuti prima delle 20 di sabato sera a Quartu Sant'Elena (Cagliari). Un ragazzo è stato travolto e ucciso da un'auto mentre attraversava la strada dopo essere sceso dall'autobus alla fermata di S'Ecca S'Arrideli. Sul posto ambulanze e i carabinieri del Nucleo radiomobile che stanno ricostruendo l'accaduto.Continua a leggere

Auto travolge bici nel Leccese : morto un ciclista belga : Un turista belga di 60 anni, che faceva parte di un gruppo di ciclisti, è deceduto nel primo pomeriggio di oggi a Veglie (Lecce) dopo essere stato travolto da un’Auto. Secondo quanto si è appreso, il ciclista si trovava in coda al gruppo che stava percorrendo via Vecchia Salice, quando è avvenuto l’incidente. Alla guida della vettura vi era un uomo di Salice Salentino. L’uomo è stato trasporto all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, ...

Perde il controllo dell'Auto e travolge una bici : morto un 26enne : Intorno alle 6.30 di sabato 14 settembre, un 28enne italiano ha perso il controllo dell'auto, finendo contro un ciclista...

Fiume in piena travolge Autobus in Marocco : il bilancio sale a 24 morti : Con altri 5 corpi ritrovati oggi, è purtroppo salito a 24 morti il bilancio dell’esondazione di un Fiume che lo scorso 8 settembre ha travolto un bus nel sud-est del Marocco. L’autobus regionale si è capovolto mentre stava attraversando un ponte vicino al villaggio di El Khank, a seguito delle inondazioni causate da forti piogge. L’autista – inizialmente dato per disperso – è stato curato dal personale medico ...

Verona - tampona un’Auto e viene sbalzato dalla moto - poi un Autobus lo travolge : muore a 39 anni : Drammatico incidente stradale sul Garda. Morris Basso, un uomo di trentanove anni originario di Rovereto e da lungo tempo residente a Malcesine (Verona), ha perso la vita dopo essersi prima scontrato col suo scooterone contro un veicolo e poi travolto da un autobus in transito sulla corsia opposta.Continua a leggere

Fiume in piena travolge Autobus : 17 morti e 29 feriti in Marocco : Un Fiume è esondato, travolgendo un bus nel sud-est del Marocco: il bilancio è di almeno 17 morti e 29 feriti. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale “Map”, i corpi di 6 passeggeri sono stati recuperati poco dopo l’incidente, mentre altri 11 sono stati trovati in seguito, nei pressi di un villaggio nella regione di Errachidia. Proseguono le ricerche per trovare altre potenziali vittime. Non desta preoccupazioni la salute ...

Berlino - Auto travolge pedoni : 4 morti : Quattro persone hanno perso la vita oggi a Berlino quando un'automobile con a bordo due persone ha invaso un marciapiede sulla Invalidenstrasse.È accaduto intorno alle 19 di oggi. Una Porsche è finita fuori strada a tutta velocità ed ha travolto i pedoni in attesa del semaforo ad un incrocio. Quattro persone, incluso un neonato, sono morti sul colpo, mentre almeno due persone sarebbero rimaste ferite, incluso il conducente della Porsche.Le ...

Berlino - Auto travolge pedoni sul marciapiede : 4 morti - anche un bambino : La polizia al momento sta trattando il caso come un grave incidente stradale e non come un atto di terrorismo

Berlino - Auto travolge pedoni : 4 morti - incluso un neonato : Quattro persone hanno perso la vita oggi a Berlino quando un'automobile con a bordo due persone ha invaso un marciapiede sulla Invalidenstrasse.È accaduto intorno alle 19 di oggi. Una Porsche è finita fuori strada a tutta velocità ed ha travolto i pedoni in attesa del semaforo ad un incrocio. Quattro persone, incluso un neonato, sono morti sul colpo, mentre almeno due persone sarebbero rimaste ferite, incluso il conducente della Porsche.Le ...

Berlino - Auto travolge pedoni sul marciapiede : 4 morti - anche un neonato : La polizia al momento sta trattando il caso come un grave incidente stradale e non come un atto di terrorismo

Freno a mano non tiene - Auto parcheggiata rischia di travolgere passanti : lei si lancia nell'abitacolo : Piccola storia di (stra)ordinario coraggio. In quanti avrebbero avuto nella stessa situazione la stessa prontezza di Marta...

Macerata - Auto travolge e uccide un bambino di otto anni : “Era sfuggito alla madre” : Un bambino è stato travolto e ucciso da un’auto a San Ginesio, nel Maceratese. Secondo le prime informazioni, la vettura era guidata da un anziano, mentre il bambino, di circa 8 anni, era sfuggito al controllo della madre. Indagano i carabinieri. L'articolo Macerata, auto travolge e uccide un bambino di otto anni: “Era sfuggito alla madre” proviene da Il Fatto Quotidiano.