Zhao e Howey come Greta | i giovani cinesi che lottano per il clima

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 19 settembre 2019)Thunberg, anche loro sanno che il tempo sta per scadere ed è necessario intraprendere azioni radicali per lottare contro i cambiamentitici. MaJiaxin eOu, i dueche stanno cercando di convincere Pechino a intraprendere azioni radicali per la riduzione del carbonio, devono fronteggiare le resistenze di un Paese che è il principale emettitore di carbonio al mondo.Jiaxin è uno studente di Ingegneria che ha deciso che non c’era più tempo da perdere dopo aver visto un documentario sull’inquinamento atmosferico.Ou è una sedicenne che ha organizzato il primo sciopero delin Cina. Fanno parte di una piccola, ma crescente, minoranza dideterminati a spingere il loro paese verso la riduzione radicale del carbonio. La Cina genera il 60% della sua elettricità dal carbone e le sue emissioni di carbonio sono aumentate ...