Roger Federer si racconta | “lo ammetto | a Wimbledon ho pianto! Ritiro? Vi deluderò…”

Tennis - parla Roger Federer : “Già programmato il 2020 con le Olimpiadi. Rispetto tra me e Nadal è enorme” : Momento importante della stagione per quanto riguarda il Tennis. Sono terminati gli Slam, ma c’è ancora spazio per appuntamenti fondamentali come la Laver Cup, che anno dopo anno sta coinvolgendo sempre più pubblico, e le ATP Finals. Uno dei più attesi non può che essere Roger Federer, che agli US Open ha deluso, anche colpito dai consueti dolori alla schiena. L’elvetico è stato intervistato dal quotidiano Tages Anzeiger, il primo ...

Formula 1 – Jody Scheckter e quel paragone che fa sognare la Ferrari : “Charles Leclerc è il Roger Federer dei motori” : L’ex pilota di F1, Jody Scheckter, ha paragonato il talento del Ferrarista Charles Leclerc a quello di Roger Federer Charles Leclerc è l’uomo del momento in casa Ferrari. Dopo una prima parte di stagione avara di soddisfazioni, il giovane pilota monegasco ha firmato una straordinaria doppietta fra Spa e (soprattutto) Monza, regalando alla Ferrari i primi due successi della stagione. L’ex Alfa Romeo è stato ricoperto di ...

Tennis – La sentenza di Toni Nadal : “prima o poi l’età fermerà Roger Federer” : Toni Nadal, zio ed ex allenatore di Rafa, ha commentato la sconfitta di Roger Federer agli US Open: lo spagnolo sottolinea l’età del campione svizzero come un fattore negativo Stagione negativa per Roger Federer che ha chiuso lontano dal primo posto in classifica e senza vincere alcuno Slam. l’età avanza e i 38 anni iniziano a pesare sulle prestazioni in campo. AFP/LaPresse Toni Nadal, zio ed ex allenatore di Rafa Nadal, in ...

US Open – Roger Federer fallisce ancora! Dimitrov lo elimina al quinto set nei quarti di finale : Roger Federer sconfitto ai quarti di finale degli US Open: il tennista svizzero ko in 5 set contro Grigor Dimitrov Risultato amaro quello maturato nella notte italiana per Roger Federer. Il campione svizzero è stato costretto ad abbandonare gli US Open ai quarti di finale, sconfitto in 3 ore e 10 minuti di gioco da Grigor Dimitrov. Continua il cattivo feeling di Federer con il cemento dell’ultimo Slam stagionale: campione per 5 anni ...

Il tennista svizzero Roger Federer è stato eliminato ai quarti di finale degli US Open : Il tennista svizzero Roger Federer è stato eliminato ai quarti di finale degli US Open, uno dei quattro tornei più importanti di tennis al mondo, che si sta disputando in questi giorni negli Stati Uniti. Federer, che ha 38 anni

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 3 settembre. Svitolina tra le donne e Medvedev tra gli uomini i primi semifinalisti. Nella notte Serena Williams e Roger Federer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-6 6-3 3-6 6-1 il punteggio a favore del russo nativo di Mosca. Si chiude qui la nostra DIRETTA della giornata odierna degli US Open, appuntamento a domani mattina per l’aggiornamento sugli incontri di Roger Federer e Serena Williams! Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 6-1 Palla corta e pallonetto di rovescio vincente di Medvedev che approda alla sua prima ...

