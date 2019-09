Napoli | San Gennaro non delude | il prodigio si avvera alle 10 04

San Gennaro con i lavoratori : sit-in di Whirpool e American Laundry al Duomo di Napoli : Anche i lavoratori in lotta per la chiusura delle loro aziende in attesa del miracolo di San Gennaro. Una delegazione di dipendenti Whirpool e American Laundry ha improvvisato un sit in...

“StraordiNapoli” - Gazzetta elogia gli azzurri : “Liverpool spadellato e rosolato!”. E ora il San Paolo… : “StraordiNapoli”, ‘La Gazzetta dello Sport’ elogia la gara degli azzurri contro i campioni d’Europa in carica: “Liverpool spadellato e rosolato!”. L’analisi “StraordiNapoli”, titola così l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, a proposito del match che ha visto gli azzurri mettere sotto i campioni d’ Europa in carica. Una prestazione, quella degli ...

Video/ Napoli-Liverpool - 2-0 - : gol e highlights - serata da sogno al San Paolo! : Video Napoli-Liverpool, risultato finale 2-0,: nella serata del San Paolo brillano le stelle di Mertens e Llorente che affondano i campioni d'Europa.

Napoli-Liverpool : 2-0. Azzurri stellari - spettacolo al San Paolo : Mertens e Llorente affossano i campioni in carica : Ci starà pensando seriamente Klopp a farsi scegliere come erede di Ancelotti per guidare il Napoli in modo da non incontrarlo più in Champions. Eh già, perché se non è Insigne, stavolta sono Mertens e Llorente a punire il tecnico tedesco al San Paolo per la terza volta su tre gare in cui ci mette piede. Ed è un gran bel Napoli quello che regola per 2 a 0 i campioni d’Europa, sebbene durante la gara d’esordio in Champions emerga la ...

Calcio - Champions League 2019-2020 : Napoli-Liverpool 2-0. Impresa al San Paolo - Mertens e Llorente abbattono i Campioni d’Europa : Impresa del Napoli all’esordio nella Champions League 2019-2020 di Calcio, i partenopei hanno mandato in visibilio il pubblico del San Paolo sconfiggendo il Liverpool per 2-0: numero antologico dei ragazzi di Carlo Ancelotti che hanno annichilito i Campioni d’Europa con una prestazione incisiva, tonica, propositiva e volitiva per tutti i 90 minuti riuscendo a trovare la rete risolutrice a 10′ dal termine dell’incontro col ...

LIVE Napoli-Liverpool 0-0 - Champions League in DIRETTA : si comincia al San Paolo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.57 Tra poco squadre in campo e inno della Champions League. 20.55 Robertson il terzino sinistro che era in dubbio per infortunio, ha recuperato pienamente per il match del San Paolo. 20.40 Si prevede una partita giocata sopratutto sulle corsie esterne dove Salah e Mané contro Insigne e Callejon daranno vita ad un match spettacolare. 20.35 L’anno scorso in Champions League, il Napoli ...

Paolo Conte a Napoli - 50 anni di Azzurro al Teatro San Carlo : biglietti in prevendita : Nel 2018 e nel 2019 ha registrato il tutto esaurito con gli eventi legati ai 50 anni della hit Azzurro: Paolo Conte torna in concerto e aggiunge un evento a Napoli, al Teatro San Carlo. Dopo la serie di concerti Live in Caracalla - 50 Years of Azzurro, a grande richiesta Paolo Conte aggiunge un live il 2 dicembre al Teatro San Carlo di Napoli. I biglietti per assistere allo spettacolo sono disponibili in prevendita su VivaTicket, online e ...

I versi di Napul'è illuminano Rione Sanità : Napoli omaggia Pino Daniele : Le frasi di “Napul’è”, uno dei brani più Celebri di Pino Daniele, diventano delle speciali luminarie di colore blu che saranno esposte nelle strade del Rione Sanità di Napoli. Il quartiere omaggia così il cantautore napoletano morto il 4 gennaio 2015, con un’installazione che ricorda quella realizzata in onore di Totò, nato proprio nella Sanità.L’installazione è stata ...

Napoli – Liverpool - primo record stagionale : ecco il numero di tifosi previsti al San Paolo : Col Liverpool pienone al San Paolo: previsti oltre 40mila spettatori col primo record stagionale. Col Liverpool, questa sera, è previsto il pienone allo stadio San Paolo: saranno più di 40mila i tifosi pronti a sostenere la squadra. Da giorni esauriti i biglietti per curve e distinti dell’anello superiore, restano disponibilità per quello inferiore e per la tribuna nisida. Lo scorso anno ne furono 37mila coi Reds, oggi molti di più. ...

Napoli-Liverpool - probabili 50mila spettatori al San Paolo : C’è grande attesa per la partita di Champions di stasera contro il Liverpool. Lo dimostrano i dati pubblicati dal Corriere dello Sport sulle aspettative di pubblico. Nel San Paolo abbellito per le Universiadi non ci sarà il tutto esaurito ma quasi. Esauriti da giorni i biglietti per l’anello superiore dello stadio. Restano ancora disponibilità nelle curve, nei Distinti inferiori e in Tribuna Nisida. Di certo, scrive il quotidiano sportivo, sono ...

Klopp non si fida del Napoli : “temo l’effetto San Paolo” : “Se temo l’effetto San Paolo? Si’. Non posso avere la certezza che quanto accaduto un anno fa non si ripeta, ma i ragazzi non mi hanno dato alcun segnale negativo. Domani dobbiamo mettere in campo le nostre qualita’ e lottare su ogni pallone”. Sono le dichiarazioni del tecnico del Liverpool Jurgen Klopp in vista della sfida di Champions League contro il Napoli. “Non sentiamo il peso di essere i detentori ...

Fedele : “Debutto Napoli al San Paolo non esaltante! Lozano non mi ha convinto - ce ne servono due per fare un Mertens! Contro il Liverpool i timori sono tanti…” : Enrico Fedele commenta Napoli-Sampdoria Enrico Fedele commenta Napoli-Sampdoria, sulle colonne di Il Roma. Il procuratore si sofferma anche sul match Fiorentina-Juventus: La nota lieta del sabato calcistico, non è stata certamente la vittoria del Napoli sulla Samp, ma il pareggio della Juve sul campo della Fiorentina perché ho visto una squadra irriconoscibile. Andava all’uno all’ora. Ronaldo e Higuaìn che non fanno un tiro in porta, ...