Migranti | Mattarella | ‘grazie per disponibilità Germania’

Migranti - l'appello di Mattarella : "Ue si occupi dei rimpatri - può farlo meglio dei singoli Stati" : Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, durante la sua visita di Stato in Italia, ha detto che il nostro Paese non può essere lasciato da solo a gestire gli arrivi di Migranti: "Dobbiamo trovare una soluzione europea". Il presidente Mattarella ha chiesto che l'Ue si occupi dei rimpatri, "perché l'Unione è in grado di farlo con maggiore efficacia di quanto non possano fare i singoli paesi membri".