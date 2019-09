Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è detto pronto a formare un governo di

L’ex primo ministro turco Ahmet Davutoglu si è dimesso dall’AKP di Erdogan : L’ex primo ministro turco Ahmet Davutoglu si è dimesso dal Partito giustizia e sviluppo (AKP) del presidente Recep Tayyip Erdogan. La decisione di Davutoglu ha anticipato quella del partito, che la scorsa settimana aveva chiesto che il consiglio disciplinare si riunisse

Una corte d’appello scozzese ha giudicato illegale la sospensione del Parlamento decisa dal primo ministro britannico Boris Johnson : Tre giudici di una corte d’appello scozzese hanno giudicato illegale la sospensione del Parlamento decisa dal primo ministro britannico Boris Johnson: la sospensione però non sarà revocata, almeno per ora, perché il governo farà ricorso alla corte suprema del Regno Unito,

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che se verrà eletto annetterà la Valle del Giordano - contesa alla Cisgiordania : Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che se verrà rieletto si impegnerà ad annettere in Israele la zona della Valle del Giordano e la parte settentrionale del Mar Morto, controllate dalla Cisgiordania. La Valle è divisa tra Giordania,

Luigi Di Maio - primo messaggio da ministro degli Esteri : “Superare regolamento di Dublino - responsabilizzare l’Europa” : Superare il regolamento di Dublino – il sistema europeo che disciplina l’assegnazione dei richiedenti asilo ai paesi membri della Ue – e priorità alla questione migranti. Luigi Di Maio, nel suo primo giorno da responsabile della Farnesina, scrive una lettera agli ambasciatori. Un primo messaggio per indicare le linee del ministero lasciato oggi da Enzo Moavero Milanesi. Quattro giorni fa alla festa del Fatto Quotidiano il premier ...

Di Maio ministro degli Esteri - primo messaggio agli ambasciatori : "Africa un'opportunità - non un problema" : "L'Africa? Da motivo di preoccupazione a opportunità". Luigi Di Maio debutta da ministro degli Esteri con una chiara presa di posizione, che sa tanto di sfida diretta a Matteo Salvini. Il leader del M5s chiarisce quali saranno le linee guida della Farnesina sotto il suo controllo: "Attenzione priori

Sono state ritirate le accuse di corruzione contro Andrej Babiš - primo ministro della Repubblica Ceca : Sono state ritirate le accuse di corruzione contro Andrej Babiš, primo ministro della Repubblica Ceca. Babiš era stato accusato di corruzione per una questione che riguardava l’uso di fondi europei e coinvolgeva un grande conglomerato industriale di sua proprietà. Non Sono

Uragano Dorian minaccia costa est Usa. primo ministro Bahamas : “Un mostro - pregate per noi” : Uragano Dorian sta flagellando le Bahamas con venti fino a 350 chilometri l'ora. Il Primo ministro: “È un Uragano mortale, un mostro. pregate per noi”. Successivamente si muoverà verso la Florida, dove sono state chiuse scuole e l’aeroporto di Palm Beach. Sud Carolina evacua l'intera costa: l'ordine riguarda un milione di persone.Continua a leggere

Il primo ministro dell'Anp all'HuffPost : "Italia - riconosci lo Stato di Palestina" : “Non possiamo permetterci il lusso della fantasia. Proporre idee come una confederazione è un diversivo. Le uniche due strade sono la creazione di uno Stato palestinese o l’affermazione di uno Stato israeliano basato sull’apartheid. Chi governa oggi Israele ha scelto la seconda strada, e l’amministrazione Trump sta assecondando questa prospettiva”. A sostenerlo, in questa intervista esclusiva concessa ad ...

È iniziato il più grosso processo contro l’ex primo ministro della Malesia Najib Razak : A Kuala Lumpur, in Malesia, è iniziato il più grosso processo nei confronti dell’ex primo ministro Najib Razak, uno dei tanti che riguardano lo scandalo sul controverso fondo di investimento 1Malaysia Development Bhd (1MDB), creato proprio da Najib nel 2009.

Trump : spero Conte resti primo ministro : 17.27 Il presidente Usa Trump fa il tifo per Giuseppe Conte. "Le cose sembrano andare bene per il primo ministro della Repubblica italiana, altamente rispettato", scrive su Twitter. "Ha rappresentato l'Italia in modo energico al G7. Ama il suo Paese grandemente e lavora bene con gli Usa. Un uomo molto talentuoso che spero resti primo ministro", aggiunge Trump.

Il Sudan ha un nuovo primo ministro - l’ex diplomatico dell’ONU Abdalla Hamdok : Abdalla Hamdok, ex vice segretario esecutivo della Commissione Economica dell’ONU per l’Africa, ha giurato come nuovo primo ministro del Sudan, diventando così capo di uno dei due organi che guiderà il paese in una fase di transizione che porterà tra

Negato il visto d’ingresso in America alla fidanzata del primo ministro inglese Boris Johnson : Roberta Damiata Grande imbarazzo a Downing Street per la richiesta di visto negata dagli Stati Uniti a Carrie Symonds, fidanzata del primo ministro inglese Boris Johnson Carrie Symonds, fidanzata del primo ministro britannico Boris Johnson, si è vista rifiutare il visto di entrata negli Stati Uniti, creando un enorme imbarazzo al numero 10 di Downing Street. La 31enne Carrie aveva fatto richiesta dell’ingresso, in vista del suo ...

Crisi di Governo - Salvini visto dalla stampa estera. I media tedeschi : “Il bagnino”. “Lui primo ministro? Fa venire la pelle d’oca” : Per il settimanale Der Spiegel è “Der Bademeister”, il bagnino che “ha aperto la campagna elettorale con un tour sulle spiagge“. Ancora più duro l’editoriale apparso sul sito del telegiornale del primo canale pubblico Ard: “Lui primo ministro italiano: un pensiero che fa venire la pelle d’oca” si legge nell’articolo dal titolo: “Il più pericoloso populista d’Europa”. Così i media ...

Elisabetta II ha nominato Johnson primo ministro. “Il mio lavoro è proteggervi” : Boris Johnson e' giunto alle 16 circa (pra italiana) a Buckingham Palace per ricevere dalla regina l'incarico formale di nuovo primo ministro britannico. Il neo leader Tory, subentra alla 66enne collega di partito Theresa May. E così ora, il 55enne paladino della Brexit, è ufficialmente il premier numero 14 accolto dalla 93enne Elisabetta II negli oltre 67 anni del suo lungo regno. Il primo fu Winston Churchill, in una lista che comprende da ...