Da oggi nel Regno Unito Burger King non regalerà più giocattoli di plastica ai bambini

Lucia Annibali - il suo coraggio ha commosso tutti. E oggi si torna a parlare di lei : cosa succede nella sua vita : Quasi tutti conoscono la terribile storia di Lucia Annibali. Era ed è un avvocato, ma ora è conosciuta soprattutto per il suo encomiabile lavoro da deputato. Nel 2013 il suo nome figurava su tutti i giornali, poiché era stata sfregiata in volto con l’acido da Rubin Talaban, l’uomo che l’aggredì su commissione dell’ex fidanzato Luca Varani (condannato nel 2016, in via definitiva, a 20 anni di reclusione per tentato omicidio e stalking), e che ...

La leggenda di WhatsApp Gold e del virus legato al video Martinelli torna oggi 18 settembre : Ci sono tante novità in arrivo per una delle app più popolari in circolazione, ma tra queste nessuna riguarda il possibile passaggio a WhatsApp Gold. oggi 18 settembre, infatti, tocca tornare su una bufala intramontabile che di recente si è riaffacciata in Italia, considerando il fatto che sta circolando nuovamente la fake news relativa al virus in distribuzione tramite il fantomatico video Martinelli. Come riporta Bufale.net, infatti, dopo una ...

Volley - Europei 2019 : presentazione partite di oggi (18 settembre). Italia-Francia e Belgio-Serbia per il primo posto nel girone : Penultima giornata dei gironi di qualificazione agli Europei 2019 di Volley. Molte delle gare in programma oggi (18 settembre) saranno determinanti per l’accesso agli ottavi di finale. In quasi tutti i raggruppamenti è apertissima la sfida per il primo posto che consente di sfidare un avversario più morbido, almeno sulla carta, al prossimo turno. Senza ombra di dubbio il match più atteso, e probabilmente anche il più spettacolare, ...

Aveva coltivato cento piante di marijuana - un arresto nel Foggiano : Emanuela Carucci A finire in manette un uomo di 56 anni di Sannicandro Garganico già noto alle forze dell'ordine È stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti un uomo di 56 anni di Sannicandro Garganico, un Comune in provincia di Foggia. L'arresto è avvenuto in seguito ad un’operazione antidroga dei carabinieri. L’uomo, già noto alle forze dell'ordine, Aveva coltivato ben cento piante ...

Milano. Case popolari : nel bando rinnovato in offerta oltre 400 alloggi : Si chiuderà il prossimo 2 dicembre il nuovo bando per l’assegnazione delle Case popolari (ora denominate Servizi abitativi pubblici, con

“Mi sento male” : le ultime parole del sub disperso a Chioggia. Nel 2006 figlio morì poco lontano : Colto da malore, Luigino Drago, 68 anni, si è inabissato dopo aver chiesto aiuto ad un amico che non è riuscito a soccorrerlo. Nel luglio 2006 il figlio 35enne, Maurizio, era morto in circostanze del tutto simili al padre non lontano dal luogo dove il genitore è stato dato per disperso.Continua a leggere

Ciclismo paralimpico - Mondiali 2019 : pioggia di medaglie nell’ultima giornata. Mazzone fa il tris d’oro - Zanardi d’argento : Si è conclusa nella giornata di ieri un’edizione 2019 dei Mondiali di paraCiclismo a Emmen (Olanda) da incorniciare per l’Italia. La formazione tricolore ha terminato la propria avventura con un bottino di medaglie decisamente importante: 8 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Nell’ultimo giorno di gare Luca Mazzone si è tolto la soddisfazione di conquistare il proprio terzo titolo iridato in questa competizione, aggiudicandosi la prova ...

Ciclismo paralimpico - Mondiali 2019 : pioggia di medaglie nell’ultima giornata. Mazzone fa il tris d’oro - Zanardi d’argento : Si è conclusa nella giornata di ieri un’edizione 2019 dei Mondiali di paraCiclismo a Emmen (Olanda) da incorniciare per l’Italia. La formazione tricolore ha terminato la propria avventura con un bottino di medaglie decisamente importante: 8 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Nell’ultimo giorno di gare Luca Mazzone si è tolto la soddisfazione di conquistare il proprio terzo titolo iridato in questa competizione, aggiudicandosi la prova ...

Ornella Vanoni - sesso e droga : «Gli uomini oggi? Tutti froc* per colpa delle modelle anoressiche. Prima di dormire? Mi faccio una canna» : “Avanza un esercito di pseudo modelle magre se non anoressiche, sempre arrabbiate perché non mangiano, davanti al quale il maschio fugge sollevato” una Ornella Vanoni scatenata a ottantacinque Primavere parla delle donne moderne, i soldi guadagnati (e persi) nella sua carriera e dei suoi amori e del rapporto con la droga. Le donne moderne provocano una moria di maschi: “Le femministe non ci sono più – ha fatto sapere a “Vanity Fair” – ...

Ornella Vanoni - sesso e droga : «Gli uomini oggi? Tutti froc* per colpa delle modelle anoressiche. Prima di dormire? Mi faccio una canna» : “Avanza un esercito di pseudo modelle magre se non anoressiche, sempre arrabbiate perché non mangiano, davanti al quale il maschio fugge sollevato” una Ornella Vanoni scatenata a ottantacinque Primavere parla delle donne moderne, i soldi guadagnati (e persi) nella sua carriera e dei suoi amori e del rapporto con la droga. Le donne moderne provocano una moria di maschi: “Le femministe non ci sono più – ha fatto sapere a “Vanity Fair” – ...

Ornella Vanoni - sesso e droga : «Gli uomini oggi? Tutti froc* per colpa delle modelle anoressiche. Prima di dormire? Mi faccio una canna» : “Avanza un esercito di pseudo modelle magre se non anoressiche, sempre arrabbiate perché non mangiano, davanti al quale il maschio fugge sollevato” una Ornella Vanoni scatenata a ottantacinque Primavere parla delle donne moderne, i soldi guadagnati (e persi) nella sua carriera e dei suoi amori e del rapporto con la droga. Le donne moderne provocano una moria di maschi: “Le femministe non ci sono più – ha fatto sapere a “Vanity Fair” – ...

Ornella Vanoni - sesso e droga : «Gli uomini oggi? Tutti froc* per colpa delle modelle anoressiche. Prima di dormire? Mi faccio una canna» : ?Avanza un esercito di pseudo modelle magre se non anoressiche, sempre arrabbiate perché non mangiano, davanti al quale il maschio fugge sollevato? una Ornella Vanoni scatenata a...

Foggia - mamma e papà nascondevano una pistola carica nella culla del figlioletto : arrestati : La coppia di genitori arrestata nell'ambito di una operazione eseguita dai carabinieri in tutta la provincia di Foggia. L’uomo, di trentasettenne anni e con precedenti, è finito in carcere mentre la moglie incensurata va agli arresti domiciliari. Avevano nascosto nella culla del figlioletto una pistola Beretta calibro 6.35.Continua a leggere

Ornella Vanoni : "Con Strehler sesso sfrenato e droghe. oggi fumo solo una canna prima di dormire" : “Mi sono definitivamente liberata della Vanoni. Non ne potevo più di lei. È rimasta colo Ornella. Ora sono io ed è tutta un’altra vita”: gioie, dolori e amori di una della voci simbolo della musica italiana. Ornella Vanoni, 85 anni il prossimo 22 settembre, si confessa senza filtri in una lunga intervista a Vanity Fair. Partendo dai ricordi di gioventù, la cantante racconta:Da ragazza mi ...