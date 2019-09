Chi era Tin Tan | l’attore messicano celebrato con un doodle

Eva Henger contro la figlia Mercedesz ('Non la riconosco più') e Lucas PeracChi ('Mi insulta da due mesi') [video] : Lungo sfogo di Eva Henger contro la figlia Mercedesz e il fidanzato Lucas Peracchi. La showgirl ungherese, in una serie di Instagram Stories, postate, questa mattina, ha espresso tutta la propria rabbia (ed un sincero dispiacere da mamma) per il comportamento della primogenita che non ha censurato una battuta infelce del compagno. Ecco le parole dell'ex isolana:prosegui la letturaEva Henger contro la figlia Mercedesz ('Non la riconosco più') ...

Tin Tan Chi era? Oggi - 19 settembre - è il Doodle in bianco e nero di Google : Tin Tan chi era? Oggi, 19 settembre, è il Doodle in bianco e nero di Google. Tin Tan è il soprannome di Genaro Cipriano Gómez Valdés de Castillo

Diego Sozzani - "incidente pilotato" alla Camera. Sospetti su Pd e M5s : "A Chi hanno mandato un segnale" : Un "incidente pilotato". Il retroscena del Messaggero sul voto segreto che alla Camera ha negato l'arresto domiciliare ai danni del deputato di Forza Italia Diego Sozzani è illuminante. A poche ore dalla destabilizzante scissione di Matteo Renzi dai dem, la maggioranza Pd-M5s è andata subito in fran

Calcio pirata in tv - indagine della Guardia di Finanza. Chi ha il “pezzotto” per Sky e Dazn risChia la galera : La Guardia di Finanza ha messo a segno un importantissimo colpo contro la pirateria. Nella giornata di ieri è stata oscurata la piattaforma Xtream Codes, che permetteva agli utenti di accedere a programmi a pagamento (Sky, Dazn, Mediaset, Netflix, Infinity) ad un prezzo di 12 euro a pacchetto. Sono oltre 700 mila i dispositivi che ieri hanno visto oscurarsi il segnale e che erano collegati al momento dell’operazione della Guardia di ...

Canada - Trudeau"mascherato" : Chiedo scusa : 9.34 Il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, ha chiesto ufficialmente scusa ai canadesi per i connotati razzisti di una foto del 2001, pubblicata da Time, che lo ritrae a una festa mascherata con la faccia dipinta di nero e un turbante in testa, con altri in maschera. "Ho fato una sciocchezza,sono arrabbiato con me stesso, sono veramente pentito", ha detto il premier progressista ai cronisti che lo accompagnano in aereo in campagna ...

Italia viva : Bellanova - ‘operazione di Chiarezza - nessun timore per governo’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – Con la nascita di Italia viva “abbiamo fatto una operazione di chiarezza per dare fiducia a tante persone che non credono più in un partito diviso in accampamenti e caminetti. Basta guerre a chi è prossimo a te. Chi voleva derenzizzare i gruppi ora potrà concentrarsi sulle proposte politiche e valutare meglio quello che al governo abbiamo fatto noi riformisti”. Lo dice la ministra per le ...

Ousseynou Sy - Scuolabus dirottato. Anche gli alunni Chiederanno i danni : Ousseynou Sy, pantaloni scuri, camicia grigia e occhiali sulla fronte, ha ascolta con attenzione ogni passaggio della prima udienza del processo a suo carico che si è aperto ieri davanti alla Corte d'assise di Milano. Il 47enne nato in Senegal che il 20 marzo scorso ha sequestrato cinquanta ragazzini su un autobus cui poi ha dato fuoco, nella gabbia riservata ai detenuti, ha preso appunti su un taccuino. La sua vicenda giudiziaria, definita «di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Settembre : Ruba due bottiglie : 4 anni di galera. Chiede tangenti : la Camera lo salva : Alla Camera La maggioranza “parallela” salva l’uomo di Forza Italia Dal Movimento sì all’arresto, giravolta dem – Niente domiciliari per Sozzani. I pidini ribaltano l’indicazione data in Giunta. Alla fine quasi 50 franchi tiratori di Ilaria Proietti Sozzoni di Marco Travaglio Mentre la casta stampata e politica si fa le pippe sul “nuovo” partito di Renzi, una natura morta comicamente ribattezzata Italia Viva, due voti della Camera ...

Instagram non mostrerà più ai minorenni i post che pubblicizzano prodotti dimagranti e Chirurgia estetica : Instagram ha detto che dalle prossime settimane non farà più visualizzare alle persone con meno di 18 anni post che fanno pubblicità a prodotti per perdere peso e ad alcuni tipi di chirurgia estetica. Non verranno mostrati ai minorenni anche

Ambra Angiolini - il commento alla foto di Michelle Hunziker : «Ora mi Chiamerà per toglierlo…» : Aurora Ramazzotti festeggia due anni insieme al suo fidanzato, Goffredo. Per l’occasione mamma Michelle ha pubblicato un dolcissimo post su Instagram, in cui i due piccioncini appaiono abbracciati e sorridenti. La Hunziker, inoltre, tesse le lodi del ragazzo, dicendosi felice che abbia incontrata sua figlia. Una foto che ha ricevuto molti like e commenti, tra cui quello di Ambra Angiolini che ha confessato di sperare che anche sua figlia ...

FranChi tiratori all'opera - il "caso Sozzani" primo autogol della squadra M5S/Pd : Un boato accompagna il colpo di scena alla Camera. Al primo voto “pesante” dalla nascita del governo M5S-Pd-Leu, a sorpresa e a voto segreto, l’Aula di Montecitorio nega gli arresti domiciliari per l’azzurro Diego Sozzani e getta il Movimento 5 Stelle nell’imbarazzo. Il voto sovverte diametralmente quello della Giunta per le Autorizzazioni che, lo scorso 31 luglio, aveva deciso, con il Pd e M5s favorevoli, di ...