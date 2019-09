Auguri Sophia Loren | il mito del cinema compie 85 anni e non smette di stupire

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 19 settembre 2019) Domani85e nondie accettare sfide professionali. Sara' infatti la protagonista del prossimo film del figlio Edoardo Ponti 'La vita davanti a se'', diecidopo 'Nine' suo ultimo lavoro. Il film, tratto dall'omonimo romanzo di Romain Gary, racconta la storia di Madame Rosa, sopravvissuta all'olocausto, che decide di prendersi cura del dodicenne di origini senegalesi di nome Momo. Il romanzo fu portato sul grande schermo per la prima volta dall'israeliano Moshe' Mizrahi nel 1977 con Simone Signoret nella parte che sara' di, vincendo l'Oscar come miglior film straniero e i premi Cesar e David di Donatello per la miglior interprete."A 84vuole mettersi in gioco per fare un film cosi' profondo, cosi' impegnativo, sia emotivamente che fisicamente. L'energia e la passione con cui approccia ogni scena e' una meraviglia da ...

