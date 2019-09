Usa | niente visto a Rouhani Iran pronto a disertare assemblea Onu

Atletica - niente match tra Europa e Usa per Jacobs e Zoghlami : i due azzurri costretti al forfait : I due atleti italiani non hanno recuperato dai propri infortuni, per questo motivo salteranno il match di Minsk tra Europa e USA Due defezioni nel gruppo azzurro che parteciperà al match Europa-Usa di Minsk (Bielorussa) in programma lunedì 9 e martedì 10 settembre. In via precauzionale, nei 100 metri non gareggerà Marcell Jacobs: lo sprinter delle Fiamme Oro non ha ancora risolto del tutto il problema muscolare all’adduttore che lo ...

Usa - la campagna elettorale infinita : ecco perché a Trump del G7 non gliene frega niente : La guerra dei dazi con la Cina, l?ipotesi di rientro della Russia, le tensioni nucleari con l?Iran, l?Amazzonia di fuoco del Brasile, l?altalena tra diplomazia e conflitto con...

LampedUsa : sindaco - ‘sto andando all’Isola dei Conigli - ancora non sappiamo niente’ : Palermo, 22 ago. (AdnKronos) – “Sto andando in barca fino all’Isola dei Conigli per capire cosa è successo, mi hanno avvertito che è accaduto qualcosa e sto andando a verificare, ma fino a questo momento non so molto altro”. Lo ha detto all’Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello che sta andando all’Isola dei Conigli dopo la frana che si è staccata da un costone. Non si ancora se ci sono ...

Il M5S al Pd : la prima forza siamo noi - niente veti"I leghisti chiamano e...". Ipotesi voto non esclUsa : Nel giorno chiave per le consultazioni dal Capo dello Stato fonti ai massimi livelli del Movimento 5 Stelle ricordano a tutte le altre forza politiche di essere il primo gruppo parlamentare e, di conseguenza, i pentastellati non accettano diktat e veti. Segui su affaritaliani.it

La Open Arms davanti a LampedUsa - medici a bordo. Trenta non firma lo stop “in nome dell’umanità”. Salvini : niente aiuti ai trafficanti : Diverse motovedette della guardia di finanza e della capitaneria di porto stanno monitorando i movimenti dell'imbarcazione

