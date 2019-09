Trine 4 si mostra in un nuovo Trailer

Fonte : gamerbrain

(Di mercoledì 18 settembre 2019) L’importante casa editrice indie Modus Games ha oggi rilasciato unincentrato sulla storia, che mostrerà nel dettaglio cosa c’è in gioco nel mondo di4: The Nightmare Prince, la serie di rompicapi a piattaforme che fa un glorioso ritorno su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC l’8 ottobre.4: The Nightmare Prince vede riunite una serie di celebrità: Zoya la ladra, Amadeus il mago e Pontius il cavaliere che vanno alla ricerca del Principe Selius, un fervente giovane il cui desiderio di destreggiarsi con la magia ha avvolto il regno con oscure creature fuori dal suo controllo. L’abilità del Principe Selius di dar vita alle più grandi paure delle persone lascia poco tempo al trio di stargli alle calcagna per annullare gli effetti della maledizione, in quanto gli incantesimi del principe alimentati dai ...

yessgameit : #Trine 4 , Nuovo video dietro le quinte: Il nuovo video mostra una panoramica da parte dei… -