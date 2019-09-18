romadailynews : Traffico Roma del 18-09-2019 ore 07:30: TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO NELLA PARTE FINALE… - muoversintoscan : ??In #A1, in direzione Roma, rallentamenti per traffico intenso tra #Barberino e #Calenzano e tra Firenze Sud e #Incisa-#Reggello #viabiliTOS - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 18-09-2019 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
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Traffico Roma del 17-09-2019 ore 20:00 Roma Daily News
TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CON CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E VIA TUSCOLANA
Traffico Roma del 17-09-2019 ore 20 : 00 : Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CON CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E VIA TUSCOLANA IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E DA VIA NOMENTANA A VIA PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENITNI E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO A Roma NORD TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA NUOVA CON RALLENTAMENTI DA CORSO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI Roma SULLA ...
Traffico Roma del 17-09-2019 ore 19 : 30 : Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CON CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E VIA TUSCOLANA IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E DA VIA NOMENTANA A VIA PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENITNI E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO A Roma NORD TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA NUOVA CON RALLENTAMENTI DA CORSO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI Roma SULLA ...
Traffico Roma del 17-09-2019 ore 19 : 00 : Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CON CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E VIA TUSCOLANA IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E DA VIA NOMENTANA A VIA PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENITNI E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA NUOVA CON RALLENTAMENTI DA CORSO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI Roma SULLA TANGENZIALE EST ...
Traffico Roma del 17-09-2019 ore 18 : 30 : Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CON CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E VIA TUSCOLANA IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E DA VIA NOMENTANA A VIA PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENITNI E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA NUOVA CON RALLENTAMENTI DA CORSO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI Roma SULLA TANGENZIALE EST ...
Traffico Roma del 17-09-2019 ore 18 : 00 : UN INCIDENTE PROVOCA CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E TUSCOLANA. IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI SEGNALATI TRA FLAMINIA E SALARIA, DA BUFALOTTA ALLO SVINCOLO DELLA Roma L’AQUILA E TRA CASILINA E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO ANULARE AL PORTUENSE CHIUSA PER UN INCENDIO VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA PORTUENSE IN ...
Traffico Roma del 17-09-2019 ore 17 : 30 : UN INCIDENTE PROVOCA CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E TUSCOLANA. IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI SEGNALATI TRA FLAMINIA E SALARIA, DA BUFALOTTA ALLO SVINCOLO DELLA Roma L’AQUILA E TRA CASILINA E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO ANULARE AL PORTUENSE CHIUSA PER UN INCENDIO VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA PORTUENSE IN ...
Traffico Roma del 17-09-2019 ore 17 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA ALL’APPIA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA LA CENTRALE DEL LATTE E IL BIVIO PER LA A24. PRUDENZA SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO PERCHÈ CI SONO DIFFICOLTÀ A CAUSA DELLA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA DA FIUMICINO ALL’AEROPORTO VERSO IL GRA. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST, TRA IL ...
Traffico Roma del 17-09-2019 ore 16 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA ALL’APPIA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA LA CENTRALE DEL LATTE E IL BIVIO PER LA A24. PRUDENZA SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO PERCHÈ CI SONO DIFFICOLTÀ A CAUSA DELLA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA DA FIUMICINO ALL’AEROPORTO VERSO IL GRA. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST, TRA IL ...
Traffico Roma del 17-09-2019 ore 15 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA ALL’APPIA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA LA CENTRALE DEL LATTE E IL BIVIO PER LA A24. PRUDENZA SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO PERCHÈ CI SONO DIFFICOLTÀ A CAUSA DELLA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA DA FIUMICINO ALL’AEROPORTO VERSO IL GRA. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST, TRA IL ...
Traffico Roma del 17-09-2019 ore 14 : 30 : RALLENTAMENTI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DECIMA VERSO IL CENTRO. IN CITTA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE AFRICA E VIALE ASIA SEMPRE VERSO IL CENTRO. RALLENTAMENTI A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST DAL BIVIO CON LA A24 A VIA LA SPEZIA VERSO S.GIOVANNI. NEL QUARTIERE DON BOSCO MANIFESTAZIONE RICCA DI EVENTI IL 19 SETTEMBRE IN PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO, A PARTIRE DALLE 21 DI STASERA E FINO A CESSATE ESIGENZE ...
Traffico Roma del 17-09-2019 ore 13 : 30 : RALLENTAMENTI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DECIMA VERSO IL CENTRO. IN CITTA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE AFRICA E VIALE ASIA SEMPRE VERSO IL CENTRO. RALLENTAMENTI A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST DAL BIVIO CON LA A24 A VIA LA SPEZIA VERSO S.GIOVANNI. NEL QUARTIERE DON BOSCO MANIFESTAZIONE RICCA DI EVENTI IL 19 SETTEMBRE IN PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO, A PARTIRE DALLE 21 DI STASERA E FINO A CESSATE ESIGENZE ...
Traffico Roma del 17-09-2019 ore 12 : 30 : CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA LE USCITE PRENESTINA E APPIA MENTRE LUNGO L’ANELLO ESTERNO ALTRE CODE PER INCIDENTE TRA LA SALARIA E LA CASSIA SI VIAGGIA A RILENTO SULLA FLAMINIA FINO A VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA CODE PER Traffico E PER LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, PER LAVORI TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST DUE GLI INCIDENTI IL PRIMO CON RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA ALL’INTERSEZIONE CON VIA ANGELO ...
Traffico Roma del 17-09-2019 ore 11 : 30 : CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA LE USCITE PRENESTINA E APPIA MENTRE LUNGO L’ANELLO ESTERNO ALTRE CODE PER INCIDENTE TRA LA SALARIA E LA CASSIA SI VIAGGIA A RILENTO SULLA FLAMINIA FINO A VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA CODE PER Traffico E PER LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, PER LAVORI TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST DUE GLI INCIDENTI IL PRIMO CON RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA ALL’INTERSEZIONE CON VIA ANGELO ...
Traffico Roma del 17-09-2019 ore 10 : 30 : INCOLONNAMENTI SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA LE USCITE CASILINA E COLOMBO MENTRE LUNGO L’ANELLO ESTERNO CODE A TRATTI DA VIA CASAL DEL MARMO A VIA PONTINA ED ANCORA DALLA CASILINA AL BIVIO CON LA A24. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER Traffico DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN ...
Traffico Roma del 17-09-2019 ore 10 : 00 : INCOLONNAMENTI SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA LE USCITE CASILINA E COLOMBO MENTRE LUNGO L’ANELLO ESTERNO CODE A TRATTI DA VIA CASAL DEL MARMO A VIA PONTINA ED ANCORA DALLA CASILINA AL BIVIO CON LA A24. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER Traffico DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN ...