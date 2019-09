Terremoto a Catania | tre scosse con magnitudo fino a 3 3

Due scosse di Terremoto a Bronte in provincia di Catania : una di magnitudo 3.1 : Due scosse di terremoto sono state registrate dall'Ingv a Bronte in provincia di Catania . la scossa più forte di magnitudo 3.1

Terremoto sull’Etna - scossa di magnitudo 3.0 scuote la provincia di Catania : scossa di Terremoto in Sicilia: il sisma, di magnitudo 3.0, è stato avvertito in tutta la provincia di Catania fino ad Acireale e a Mascali. L'Ingv ha registrato l'epicentro nella zona di Zafferana etnea. Tanta la paura di popolazione e turisti ma non ci sarebbero danni a cose o persone. Potrebbe essere collegato alle recenti attività dell'Etna.Continua a leggere