MotoGp | Iannone a rischio anche per il Gp di Aragon | c’è da superare un ultimo ostacolo

MotoGp - Andrea Iannone dichiarato unfit dai medici : ‘The Maniac’ salta il Gran Premio di Misano : Troppo forte il dolore alla spalla per Iannone, che domani salterà la gara di Misano come accaduto oggi per le qualifiche Andrea Iannone non parteciperà al Gran Premio di Misano, l’Aprilia del pilota di Vasto rimarrà parcheggiata al box come accaduto oggi in occasione delle qualifiche. Costanza Benvenuti/LaPresse ‘The Maniac‘ è stato dichiarato unfit dai medici, a causa di un problema alla spalla acuito dalla caduta ...

MotoGp - GP San Marino 2019 : Andrea Iannone non ce la fa ed è costretto al forfait per il dolore alla spalla : Si chiude nel peggiore dei modi il fine settimana di Andrea Iannone, costretto a rinunciare all’appuntamento con la seconda delle due gare stagionali disputate dal Motomondiale sul suolo italiano. L’abruzzese classe 1989 ha provato fino all’ultimo a proseguire il suo Gran Premio di San Marino 2019 ma si è dovuto arrendere alla decisione da parte dei medici di dichiararlo non idoneo in vista della gara di domani. Il centauro ...

MotoGp – Iannone manager di Fenati - che frecciata a Pernat : “a volte non mi ha aiutato - mi ha distrutto” : Andrea Iannone pronto alla sua nuova avventura da manager: il campione di Vasto aiutato dal fratello Angelo nel nuovo ruolo con Romano Fenati Impegnatissimo nel progetto Aprilia, Andrea Iannone è sì concentrato nel lavoro da svolgere nel resto della stagione 2019 di MotoGp ma ha in mente anche qualche altro progetto interessante. Il campione di Vasto, infatti, ha deciso di intraprendere anche la carriera di manager, dei piloti e inizierà ...

MotoGp – Iannone diventa manager : pronto un contratto con… Fenati : Andrea Iannone inizia una nuova avventura: il campione di Vasto sarà manager di Fenati La stagione 2019 di Andrea Iannone non è sicuramente una delle migliori del pilota italiano. Al suo primo anno con l’Aprilia il campione di Vasto non è riuscito ad ottenere buoni risultati, ma non ha mai demorso, voglioso sempre di tornare in sella alla sua moto e provare a migliorarla insieme a tutto il team. Nonostante la passione per le due ...

Giulia De Lellis preoccupata per Andrea Iannone durante la MotoGp : «Senza ansie e leggera come sempre» : Giulia De Lellis preoccupata per Andrea Iannone. La fidanzata del pilota di moto mostra i pro e i contro dello stare con uno sportivo come Iannone e non nasconde la preoccupazione durante la gara per il suo compagno. In alcune stories su Instagram parla di alcuni video di make up che andrà a pubblicare, ma anticipa di non aver avuto tempo di farlo prima perché la gara è già iniziata. «Vi parlo da dietro le quinte, se così possiamo dire. Qua mi ...

Giulia De Lellis preoccupata per Andrea Iannone durante la MotoGp : «Senza ansie e leggera come sempre» : Giulia De Lellis preoccupata per Andrea Iannone. La fidanzata del pilota di moto mostra i pro e i contro dello stare con uno sportivo come Iannone e non nasconde la preoccupazione durante la gara per...

VIDEO Andrea Iannone MotoGp - GP Austria : “La mia carriera non è finita - voglio tornare al top” : Periodo davvero difficile quello di Andrea Iannone, che sta vivendo una stagione sempre nelle retrovie con la Aprilia e soprattutto nelle prove odierne l’abruzzese ha mostrato segnali di totale sfiducia sulla competitività del mezzo che guida con evidenti gesti dopo un paio di brutte imbarcate consecutive. Nel giorno del suo compleanno l’ex Ducati è stato intervistato dai microfoni Sky, non celando la delusione per l’annata in ...