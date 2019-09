In questa tenda da campeggio dormirai come sul letto di casa

Fonte : wired

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Sia per la crisi economica o per l’amore della natura, andare inè una attività che negli ultimi anni ha registrato una crescita costante, anche se parecchi appassionati sottovalutano la necessità di contare su una adeguata attrezzatura. Una lacuna che si paga spesso quando si dorme, con soluzioni talvolta improvvisate oppure scomode, che poi si rifno in dolori nei giorni successivi. Non che manchino prodotti professionali, però spesso sono costosi, magari sofisticati, e quindi fuori portata per la maggioranza delle persone. Così dallo Utah, terra di amanti della vita outdoor, arriva una proposta utile per riposare: si chiama Havent Tent ed è unache si trasforma in amaca offrendo una superficie spaziosa e piatta per dormire sonni tranquilli. Sospesa tra gli alberi, l’idea di Derek Tillotson include un materasso ad aria (secondo l’azienda vale più di 100 ...

