Fantascientifico il Samsung Galaxy S11 | top display | fotocamera | design e processore

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Se ne stanno dicendo e sentendo tante in questi ultimi giorni sul conto delS11, il prossimo top di gamma del colosso di Seul che verrà presentato solo tra qualche mese. Stavolta a parlare è stato Ice universe, leaker di sicura affidabilità. A suo dire, il flagship del futuro potrebbe rivoluzionare diversi aspetti dell'attuale ammiraglia, adottando innanzitutto unda 90 Hz (non è escluso si arrivi anche ai 120 Hz, anche se permane qualche dubbio forse legato all'impatto che la soluzione avrebbe sulla durata della batteria). Un altro passo in avanti sarà rappresentato dalla, di tutt'altra qualità rispetto al passato, così come pure ci attendono cambiamenti importanti sul fronte dele del(almeno queste sono state le parole adoperate da Ice universe per la descrizione delS11, un dispositivo pronto a brillare nel ...

