Ecco il panino Kfc preparato con pollo fritto e ciambelle

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Homer Simpson, ne siamo certi, avrebbe apprezzato. Il celebre fast food Kfc ha deciso di lanciare proprio in questi giorni unalquanto insolito, che sì, potrebbe verosimilmente far inorridire i clienti più conservatori (e i dietologi), ma anche stuzzicare le fantasie gastronomiche dei più audaci:allora il Kentucky Fried Chicken & Donuts, alias un curioso mix tra. La ricetta sembra ispirarsi da un lato alla riscoperta passione degli States per i panini a base di, e dall’altro al clamore mediatico suscitato da alcune curiose combinazioni in chiave food, come quelle del cruffin, del pizzushi o del dausage. Per il resto, nulla di particolarmente complicato: il pane che di solito riveste illascia questa volta il posto a dueamericane, i classici donuts. Il risultato è un sandwich che gioca sui ...

