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Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 19 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 19 | 45 Viabilità DEL 17 SETTEMBRE 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 19:45 (Di martedì 17 settembre 2019) Viabilità DEL 17 SETTEMBRE 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO RALLENTAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE OPPOSTA TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CIRCOLazioNE SOSTENUTA SULLA CASSIA VEIENTANA, TRA IL BIVIO PER LA GIUSTINIANA E PRATO DELLA CORTE IN DIREZIONE VITERBO; CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE DOVE PERMANGONO CODE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; SEMPRE VERSO OSTIA TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PER FIUMICINO AEROPORTO, ...
Fonte : romadailynews

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