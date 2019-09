Tennis | parla Roger Federer | “Già programmato il 2020 con le Olimpiadi Rispetto tra me e

Fonte : oasport

(Di martedì 17 settembre 2019) Momento importante della stagione per quanto riguarda il. Sono terminati gli Slam, ma c’è ancora spazio per appuntamenti fondamentali come la Laver Cup, che anno dopo anno sta coinvolgendo sempre più pubblico, e le ATP Finals. Uno dei più attesi non può che essere, che agli US Open ha deluso, anche colpito dai consueti dolori alla schiena. L’elvetico è stato intervistato dal quotidiano Tages Anzeiger, il primo commento ovviamente sulle condizioni fisiche: “Ho provato fastidio per 10/12 giorni, mi aspettavo che ne durasse due o tre ma comunque sarò pronto per il weekend di Ginevra. Il Palexpo rinnovato è ancora meglio dello United Center di Chicago dell’anno scorso. So che Tony e il suo team non hanno badato a spese, hanno investito molti soldi nella Fan Zone in modo che anche coloro che non hanno accesso alle tribune possano vivere una grande atmosfera. ...

FilippoBuono : RT @FMCROfficial: A Sky sport non si parla più di Serie B, non si parla di ciclismo, non si parla di Liga, spazio per il tennis ai minimi t… - GigiDribe : RT @FMCROfficial: A Sky sport non si parla più di Serie B, non si parla di ciclismo, non si parla di Liga, spazio per il tennis ai minimi t… - FMCROfficial : A Sky sport non si parla più di Serie B, non si parla di ciclismo, non si parla di Liga, spazio per il tennis ai mi… -