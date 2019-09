Nulla a famigliari | tutto ai suoi pappagalli | testamento choc di una milionaria

Fonte : baritalianews

(Di martedì 17 settembre 2019) Una donna di 69 anni è morta. La donna si chiamava Leslie Ann Mandel ed era. Viveva in una villa dal valore stimato di oltre 4 milioni di dollari. La donna amava gli animali tanto che nel suoè stato previsto un fondo di oltre 100 mila dollari per i32. Inoltre, per non provocare disagio ai, la donna ha stabilito che iamati pennuti dovranno continuare a vivere nella sua lussuosa villa. La Mandel possedeva un patrimonio di oltre 5 milioni di dollari e neanche un dollaro è stato destinato aima tutti iaveri serviranno per far vivere nel massimo dei confort ianimali. Il fondo istituito dopo ildella Mendel servirà anche per accudire il gatto Kiki e il cane Frosty. Solo qualche anno fa un altro milionario decise di lasciare in eredità al suo cane oltre 12 milioni di dollari.

