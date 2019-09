Napoli | segrega per 12 ore la ex compagna e la figlia di 2 anni e poi violenta la donna

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di martedì 17 settembre 2019) E' accaduto a Varcaturo, nel Napoletano. Nei confronti dell'uomo c'era già un divieto di avvicinamento alladisposto dal Tribunale dopo che per mesi l'aveva perseguitata. Ora il 27enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, sequestro dipersona e stalking

BibMarino : Segrega per dodici ore l'ex e la sua bimba, poi la violenta - pbrex668 : RT @SkyTG24: #UltimOra #Napoli, segrega per 12 ore la ex compagna e la figlia di due anni, poi violenta la donna #Canale50 - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: #UltimOra #Napoli, segrega per 12 ore la ex compagna e la figlia di due anni, poi violenta la donna #Canale50 -