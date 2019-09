Fonte : agi

(Di martedì 17 settembre 2019) All'Ikea, si sa, entri per dare un'occhiata alle librerie ed esci con cuscini, taglieri, cornici (e poi che fai, un bonsai non lo prendi?).a pentole e piumini, il gruppo svedese adesso vuole mettere nel carrello dispositivi intelligenti: lampade e altoparlanti connessi, basi di ricarica e chissà quanto altro ancora. È un percorso nato nel 2012 e arrivato già nei punti vendita. Ikea accelera: ha battezzato una nuova divisione, tutta dedicata alla smart home. Una nuova stanza per Ikea Ogni “stanza” di Ikea ha una propria divisione: c'è una struttura che gestisce le camere da letto, una per la cucina e un'altra per il tessile. In tutto erano dieci, compresa una (Ikea Food) che governa le polpettine svedesi e i biscotti allo zenzero. Per completare la squadra, Ikea Home smart si stacca dal reparto “luci” e inizia a camminare da sola. “Abbiamo deciso di investire in modo ...

Agenzia_Italia : La smart home oltre la Kallax: perché Ikea investe sulla casa intelligente -