Fisco | Confedilizia a Misiani | ‘ridurre peso patrimoniale Imu-Tasi’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Il problema dellaImu-Tasi non è la sua complessità, bensì il suo, giunto ormai a 22 miliardi di euro”. Così Giorgio Spaziani Testa, presidente di, commenta le affermazioni del viceministro all’Economia e alle Finanze Antonio.“La Commissione Finanze della Camera lo ha compreso e, nel corso delle audizioni svoltesi fino allo scorso luglio, aveva spostato l’obiettivo dall’unificazione dei due tributi locali alla loro riduzione”, spiega Spaziani Testa, aggiungendo: “confidiamo che la nuova maggioranza voglia proseguire su questa strada, così da iniziare a restituire fiducia ad un comparto in crisi come quello immobiliare”. La priorità di, prosegue il presidente, “riguardava gli immobili sfitti per assenza di inquilini e quelli inagibili e ...