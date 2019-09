Da oggi Amazon Prime costa meno per gli studenti universitari

Offerte Amazon di oggi : Portatili e Monitor Gaming - Smartphone - Smartwatch e molto altro! : Nelle Offerte Amazon del Giorno troverete costantemente aggiornate le Offerte che Amazon dedica ai suoi utenti, con sconti ed Offerte lampo su tantissime categorie differenti come: Smartphone, accessori, computer, Gaming, fotografia, elettronica e molto altro! leggi di più...

Amazon Music e Alexa sempre più a braccetto : ecco due nuove funzionalità attive da oggi : Amazon Alexa e Amazon Music introducono due nuove funzionalità: gli utenti possono ora chiedere all'assistente di annunciare titolo del brano e artista prima di riprodurlo, oltre a fargli conoscere se gradiscono o meno le canzoni. L'articolo Amazon Music e Alexa sempre più a braccetto: ecco due nuove funzionalità attive da oggi proviene da TuttoAndroid.

Cast e personaggi di Carnival Row oggi su Amazon Prime : la trama del fantasy con Orlando Bloom e Cara Delevingne : Cast e personaggi di Carnival Row sono disponibili da oggi, 30 agosto, su Amazon Prime portando sul piccolo schermo la coppia formata da Orlando Bloom e Cara Delevigne. Questa sarà l'idea vincente della piattaforma? Sembra proprio che per uscire dall'anonimato, intervallato da alcuni momenti di illuminazione, la piattaforma abbia puntato su una coppia di attori e su una serie che potrebbero regalarle la gloria in attesa della prima serie ...

Xiaomi Mi 9T Pro scontato a 399 - 90 euro su Amazon solo per oggi : Xiaomi Mi 9T Pro è ormai pronto a fare il suo attesissimo debutto in Italia e dalla mezzanotte di oggi 26 agosto 2019 è in preordine e sia il sito ufficiale mi.com sia Amazon riserveranno ai primi acquirenti un prezzo speciale di lancio. L'articolo Xiaomi Mi 9T Pro scontato a 399,90 euro su Amazon solo per oggi proviene da TuttoAndroid.

Le offerte da cogliere al volo oggi su Amazon fino al 62% di sconto : Il Prime Day è terminato, le offerte Amazon no. Ecco quali sono i migliori sconti del giorno per chi è a caccia di offerte: fino al 62% di sconto sui dispositivi per la cura della persona, sia uomo che donna, per prepararsi alla grande al mese di Agosto in arrivo. Con un'offerta esclusiva per gli abbonati Amazon Prime, che possono approfittarne entro il 31 luglio.Continua a leggere

Da Volkswagen ad Amazon - ecco le trimestrali più importanti di oggi : La stagione delle trimestrali delle grandi società quotate entra nel vivo questa settimana. Ieri a Wall Street è stata la giornata di Facebook che ha pubblicato risultati...

Amazon - da oggi puoi pagare con addebito diretto sul conto corrente : Da oggi puoi pagare su Amazon con un addebito diretto sul tuo conto corrente. In attesa dello sbarco ufficiale di Bancomat Pay – che ti consentirà di pagare su Internet direttamente col bancomat – il colosso di e-commerce ha deciso di andare incontro agli utenti sprovvisti di carte di pagamento, con una soluzione semplice e immediata che ti consentirà di pagare direttamente con i soldi sul conto in banca. In questo modo ...