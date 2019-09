Da Napoli con livore

Paolo Conte a Napoli - 50 anni di Azzurro al Teatro San Carlo : biglietti in prevendita : Nel 2018 e nel 2019 ha registrato il tutto esaurito con gli eventi legati ai 50 anni della hit Azzurro: Paolo Conte torna in concerto e aggiunge un evento a Napoli, al Teatro San Carlo. Dopo la serie di concerti Live in Caracalla - 50 Years of Azzurro, a grande richiesta Paolo Conte aggiunge un live il 2 dicembre al Teatro San Carlo di Napoli. I biglietti per assistere allo spettacolo sono disponibili in prevendita su VivaTicket, online e ...

Champions League 2019/20 : si parte con l’Inter su Sky e il Napoli anche su Canale 5 : Carlo Ancelotti Prende il via la Uefa Champions League 2019/20, 65° edizione della più importante competizione calcistica europea riservata ai club. Ad inaugurare la stagione, per quanto riguarda le squadre italiane, è l’Inter, che ospita a Milano lo Slavia Praga. Il Napoli, invece, affronta in casa i campioni in carica del Liverpool. Tutte le otto partite della serata sono in esclusiva su Sky, ad eccezione del match degli uomini di ...

Napoli-Liverpool come muoversi a Napoli con i mezzi pubblici : Corse straordinarie della metropolitana questa sera in occasione della gara di Champions tra Napoli e Liverpool. Lo ha comunicato Trenitalia che, su richiesta della Regione Campania, ha deciso di potenziare i mezzi pubblici per permettere ai tifosi di raggiungere il San Paolo senza automobile e favorire la circolazione Orario prolungato per i treni della metropolitana linea 2: finita la partita ogni 10 minuti scatteranno quattro corse ...

Napoli - rapita dall'ex con la figlia di 2 anni : prigioniera 12 ore - stuprata e picchiata : L?aveva perseguitata e vessata per mesi, fino alla pronuncia del tribunale che gli aveva vietato di avvicinarla. Le cose sembravano essere tornate alla normalità e la vittima, una...

Street art al Napoli Pizza Village : contest con Costantino Cutolo Foundation : Anche la Street art protagonista al Caputo Napoli Pizza Village, come annunciato durante la conferenza stampa dell'evento che a parte l'aspetto gastronomico quest'anno è ancor...

I precedenti del Napoli contro le inglesi - 5 vittorie - 3 pareggi e 8 sconfitte : Il Napoli esordisce questa sera in Champions contro il Liverpool e aumenta il conteggio degli scontri con le formazioni inglesi. Partiamo proprio con i Reds incontrati nella stagione 2010/2011 quando entrambe le squadre uscivano da periodi difficili. Lo score fu di un pareggio a reti inviolate e di una sconfitta per 3 a 1. Il 14 settembre 2011, a Manchester, il Napoli pareggiò 1-1 contro il City. Andò in vantaggio con un gol di Cavani, poi fu ...

CorSport : i precedenti del Napoli contro le inglesi - 4 vittorie - 1 pareggio e 2 sconfitte : Sul Corriere dello Sport i precedenti del Napoli contro avversari inglesi. Escludendo le due partite contro il Liverpool, quella dell’anno scorso, conclusasi con la vittoria azzurra, e il pareggio a reti inviolate dell’ottobre 2010, sono cinque. E il bilancio è abbastanza positivo: tre vittorie e due sconfitte. Il 14 settembre 2011, a Manchester, il Napoli pareggiò 1-1 contro il City. Andò in vantaggio con un gol di Cavani, poi fu raggiunto da ...

Napoli-Liverpool - l’ordine pubblico risponde ai Reds con centinaia di agenti : Ieri il Liverpool ha avvertito i suoi tifosi di stare attenti a come si muoveranno a Napoli stasera. Saranno 1500 i supporters dei Reds attesi in città. Raccomandazioni parse a molti esagerate. Oltre che segno di poca considerazione verso le istituzioni napoletane incaricate di assicurare l’ordine pubblico. Istituzioni che, assicura la Gazzetta dello Sport, si sono mosse per tempo. Oggi la zona dello stadio e le aree limitrofe saranno ...

Ferlaino contro il film di Kapadia su Maradona : «Napoli non è solo camorra e i napoletani non sono incivili fanatici» : Stavamo solamente contando i secondi che ci separavano dalle critiche di lesa napoletanità al film di Kapadia su Maradona. film che ovviamente fa a pezzi il mito ipocrita costruito sul presunto meraviglioso rapporto tra Napoli e Diego. Corrado Ferlaino, che nel film compare anche con una voce fuori campo: «sono stato il carceriere di Maradona», rilascia un’intervista al Mattino. Si definisce sconcertato. Dalla presenza a suo dire ...

CorSport : Napoli-Liverpool - Maksimovic e Manolas centrali con Koulibaly a sinistra? : Il Corriere dello Sport azzarda un’ipotesi sulla formazione che Ancelotti potrebbe schierare in campo stasera contro il Liverpool. In porta Meret. In difesa torna Manolas dopo la pausa contro la Sampdoria, accanto a Koulibaly. A destra Maksimovic, a sinistra Goulam in vantaggio su Mario Rui. Sulla destra Callejon, che avrà la consegna di fare anche la mezzala aggiunta, insieme ad Allan e Fabian Ruiz. Il mister potrebbe scegliere di puntare ...

Klopp in conferenza : “Dobbiamo difenderci per bene - il Napoli é una grande squadra” : Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, parla alla vigilia della sfida di Champions League con il Napoli: “Dovremo difenderci bene, negli ultimi giorni ci siamo concentrati esclusivamente sul Newcastle. Nelle ultime ore abbiamo iniziato a pensare al Napoli, ci siamo parlati ma poi abbiamo preso l’aereo per lo spostamento. Certamente già conosciamo l’avversario e domani vedremo delle immagini per capire cosa fare, ma già l’anno scorso ...

Napoli-Liverpool - Milik tra i convocati : Nel pomeriggio, Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati per la sfida col Liverpool. C’è il rientro di Milik. Non c’è Hysaj, non c’è nemmeno Gaetano. Ci sono sia Lozano sia Llorente. Questo l’elenco: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Ghoulam, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski L'articolo ...

Gli ultras Juventus a Pairetto : «Diremo a Report di quando Agnelli e Marotta hanno incontrato a Napoli i Dominello. Diglielo» : L’obiettivo era sempre lo stesso: avere la disponibilità di un numero maggiore di biglietti. quando questo non accadeva arrivavano le minacce, le ritorsioni. Emergono spaccati interessanti dall’inchiesta della Procura di Torino che questa mattina ha portato all’arresto di dodici capi ultras della Juventus. Tutto nasce da Pairetto Alberto Pairetto (sì, il figlio dell’ex arbitro condannato per Calciopoli: 2 anni e 6 mesi ...

Napoli - Ancelotti in conferenza : “Non dobbiamo snaturare la nostra idea di calcio” : Anche per il Napoli comincia l’avventura con la Champions League 2019-2020. Il test è subito di quelli proibitivi, al San Paolo arriva il Liverpool campione d’Europa. Queste le parole del tecnico azzurro Carlo Ancelotti nella conferenza stampa della vigilia. “Sarà un buon test. Il gruppo ha un obiettivo ben chiaro, ovvero passare il turno. Giochiamo contro la squadra campione d’Europa, che è pure in testa nel ...