Civitavecchia | madre e figlio arrestati per pistola in un bar

Fonte : romadailynews

(Di martedì 17 settembre 2019) Roma – Quest’oggi la Polizia ha trovato all’interno di un bar nella zona di Campo dell’Oro, gestito da una donna e suo, unacalibro 22 con matrice abrasa completa di caricatore con 8 proiettili, con gli investigatori del commissariato che stanno procedento agli accertamenti per verificare se con l’arma siano stati effettivamente compiuti reati. I due soggetti, su input del Pm della Procura di, sono statie associati presso la casa circondariale Aurelia, in attesa dell’interrogatorio del Gip, che potrà poi convalidare la misura cautelare. L’arma da fuoco è stata rinvenuta dalla Polizia di Stato durante dei controlli di routine, effettuati nei locali più frequentati dalla movida serale della zona, Provincia e non. Questo controllo va a seguire un weekend in cui sono state identificate 100 persone e sono stati ...

