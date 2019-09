15enne cade dal 16° piano | cosa gli accade è strepitoso

Fonte : baritalianews

(Di martedì 17 settembre 2019) Un ragazzo di 15 anni, in nuova Zelanda è caduto dal 16°facendo un volo di circa 50 metri ma quello che gli è accaduto ha dell’incredibile, infatti, le uniche ferite che ha riportato sono al polso, ad una costola e ad una gamba. Considerando l’altezza da cui è precipitato sembra assurdo che se la sia cavata con così poco. La notizia è riportata dal New Zealand Herald, che racconta del ragazzo che, mentre giocava sul suo balcone, è precipitato andando a finire sul cemento. I medici, dopo averlo visitato e avere saputo da dove era è precipitato, non credevano ai loro occhi. Il ragazzo che è stato ricoverato in un ospedale di Auckland, guarirà presto senza conseguenze. La signora che si occupa delle pulizie del palazzo, Kaa Wehi ha commentato così: ”Dio doveva essere con lui. Aveva un angelo custode che lo proteggeva, questo è certo”, che ha assistito alla caduta.

