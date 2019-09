Nasconde Hiv e contagia 4 donne | morta l' ex compagna | untore arrestato a Messina

Nasconde Hiv - l'ex compagna muore : 55enne arrestato a Messina : Ha nascosto per anni di essere malato di Hiv, ha continuato, nonostante la patologia, ad avere rapporti non protetti e ha contagiato almeno quattro donne. Una di loro, l'ex compagna da cui aveva...

Messina - Nasconde Hiv e contagia donne : l’ex muore - arrestato per omicidio e lesioni gravissime : Un messinese di cinquantacinque anni è stato arrestato per omicidio e lesioni gravissime. Avrebbe nascosto per anni di essere malato di Hiv e avrebbe continuato ad avere rapporti non protetti con alcune donne. Una di queste, da cui ha anche avuto un figlio, è morta. La Procura ha chiesto e ottenuto l’arresto dell’uomo.Continua a leggere