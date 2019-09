Motociclista ubriaco si schianta frontalmente contro un’auto | “Non bere alla guida”

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019) La polizia ha rilasciato le immagini di una dashcam che mostrano unrsi. Ilè rimasto gravemente ferito dopo essere finito nella corsia del veicolo. Nell’impatto, il centauro è finitoil parabrezza e la sua moto è letteralmente volata per aria, come mostra il video che trovate in fondo all’articolo. L’uomo è stato portato in elicottero in un ospedale di Londra dopo l’incidente a Stevenage, Hertfordshire. I test effettuati dpolizia hanno svelato che il suo tasso alcolemico era il doppio del consentito. David Burstow (Bedfordshire, Cambridgeshire and Hertfordshire Road Policing Unit) ha dichiarato: “Stiamo rilasciando questo video nella speranza che porti un po’ di realtà, soprattutto ai motociclisti, delle serie conseguenze dell’essere oltre il limite. Ilha messo in pericolo se stesso, gli ...