Morbo di Parkinson | un ‘vecchio’ farmaco potrebbe frenare la malattia

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019) Unnoto e molto comune per chi soffre di patologie legate alla prostatauna delle malattie autodegenerative più difficili da combattere, ildi. Sembra infatti che unusato per l’ipertrofia prostatica benigna, ovvero l’ingrossamento della ghiandola prostatica,rallentare il decorso deldi, ostacolando la neurodegenerazione e la perdita di cellule nervose: non solo,addirittura prevenire la. E’ la speranza che arriva da un lavoro sul Journal of Clinical Investigation, di scienziati della University of Iowa che stanno allestendo una prima sperimentazione clinica su pazienti concon il(Terazosina), proprio in virtu’ del fatto che, essendo gia’ in uso, ha gia’ “dalla sua” tantissimi dati di sicurezza. Gli esperti hanno compreso il ...

GraceDama : @Viola51872594 Nella mia città difronte al magazzino c’erano 2 africani ubriachi che imitavano un anziano che barco… - writingvee : Poi bonus menzionare il morbo di Parkinson... empatia e rispetto d'altri tempi. Poi lamentatevi che le donne sono stronze mi raccomando - MatteoGionfridd : RT @CampusBioMedico: Rallentare la crescita del morbo di #Parkinson: una scoperta tutta italiana ?? Il merito potrebbe essere delle #resolvi… -