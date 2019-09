Di Maio? Una maschera di Verdone Il politichese del novello De Mita

Luigi Di Maio teme Salvini e ora fa marcia indietro sull'immigrazione : "Non c'è alcuna discontinuità" : Per Luigi Di Maio c'è un limite alla discontinuità che i nuovi alleati hanno chiesto rispetto al governo gialloverde. È quello della "linea Minniti": "Più indietro, non si torna". I flussi migratori, per il leader grillino, vanno sì regolati e gestiti, ma senza prendere posizioni troppo diverse dall

Luigi Di Maio apre al Pd in Umbria : "Passo indietro dei partiti - sosteniamo una lista civica" : Luigi Di Maio apre a un'alleanza con il Pd in Umbria. "Secondo me c'è bisogno che tutte le forze politiche di buon senso facciano un passo indietro e lascino spazio a una giunta civica, che noi saremmo disposti a sostenere esclusivamente con la nostra presenza in consiglio regionale, senza pretese d

Migranti - Di Maio : “Ocean Viking? Nessuna discontinuità. Obiettivo è sempre stato ridistribuzione” : “Credo ci sia un grande equivoco sull’assegnazione del porto sicuro alla Ocean Viking: noi l’abbiamo assegnato solo perché l’Europa ha aderito alla nostra richiesta di prendere gran parte dei Migranti”. Così il capo politico M5S e ministro degli Esteri Luigi Di Maio a ‘Open Comuni’ a Roma. “Anche col precedente governo l’Obiettivo era che chi arrivava in Italia venisse ridistribuito con gli altri governi ...

Governo - Conte : «Ora governo forte abbiamo una grande opportunità». Di Maio : «Dipende tutto da Rousseau» : Conte ha convocato alle 17 a Palazzo Chigi i capigruppo di M5s e Pd per discutere del programma di governo. Lo si apprende da fonti Dem. Già sabato c'era stato un primo incontro, con...

C'era una volta Di Maio : Perfino nell’uscire di scena, Luigi Di Maio appare inadeguato. Causa fallimento, o quasi. O magari per conclamata modestia, penuria di idee, se non un semplice “grazie di tutto, ti faremo sapere!” da parte dei suoi amici della piattaforma Rousseau. Sembra davvero messa così la storia, il surplace del governo, comunque volga al termine l’attesa, sì, il countdown per il varo del nuovo esecutivo. “La vita ...

Zingaretti a Di Maio : "Stop ultimatum o non si va da nessuna parte" | Conte - nuovo incontro con le delegazioni Pd e M5s : Zingaretti ha chiesto al premier di recepire le indicazioni del Colle sul decreto sicurezza. Di Maio apre ma non vuole stravolgimenti e consegna a Conte il suo programma in venti punti.

Di Maio : «O le nostre proposte o si va al voto» E consegna a Conte una nuova lista di 20 punti Il Pd reagisce : «Ultimatum inaccettabili» : Ricominciate le consultazioni. Giorgia Meloni e Matteo Salvini disertano il faccia a faccia con il premier incaricato. Di Maio presenta i suoi punti «imprescindibili». Orlando (Pd): «Incomprensibile». Delrio: «Ultimatum inaccettabili»

Di Maio : «Senza nostre proposte si va al voto» E consegna una nuova lista di 20 punti Il Pd reagisce : «Ha cambiato idea - chiarisca» : Ricominciate le consultazioni. Giorgia Meloni e Matteo Salvini disertano il faccia a faccia con il premier incaricato. Di Maio presenta i suoi punti «imprescindibili». Orlando (Pd): «Incomprensibile»

M5S-Pd : "C'è accordo politico su Conte premier" - Mattarella lo ha convocato per le 9 : 30 | Di Maio : "Una garanzia" : Il Pd sblocca la premiership di Conte, ma vuole un esecutivo politico e che non sia la "staffetta" del precedente. La Lega ribadisce: "Si ritorni al voto". Il capo politico dei 5 Stelle: "Il ruolo di Conte è una garanzia per le politiche che vogliamo realizzare"

Salvini grida al “voto subito” ma Di Maio svela che era una bufala : “Mi ha detto fai tu il Premier” : Matteo Salvini c'ha abituato alle bufale, alle fake news ma stavolta ha superato sé stesso. Mentre in piazza e nelle sue dirette Facebook affermava di non essere attaccato alla poltrona e di non aver paura del voto, nei palazzi prometteva accordi e incarichi ai 5 Stelle pur di rimanere al Governo. A svelarlo è lo stesso Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con il Presidente della Repubblica.Continua a leggere