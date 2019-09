PS4 | vendute oltre 30 milioni di unità in USA

Fonte : eurogamer

(Di domenica 15 settembre 2019) L'analista di mercato Daniel Ahmad ha svelato alcuni interessanti dati legati alle vendite di PS4 su base regionale, che vedono ancora una volta gli USA come il mercato più grande e importante per la console ammiraglia di casa Sony.Stando alle informazioni condivise dall'analista di Niko Partners, infatti dal lancio della console avvenuto nel tardo 2013 ad oggi sono state piazzate ben 30disolo negli Stati Uniti, ovvero circa il 30% del totale. Numeri ben distanti da quelli del secondo mercato più grande, il Giappone, dove sono state"solo" 8,2di. In terza e quarta posizione troviamo invece due paesi europei, Germania e Regno Unito, dove sono state acquistate rispettivamente 7,2e 6,8di. Leggi altro...